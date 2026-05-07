Mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi da oltre due settimane durante una vacanza in Friuli, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, residente a Castellarquato, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. Dei tre non si hanno notizie da oltre due settimane. Insieme a loro anche i quattro cani.

La donna era partita con i ragazzi il 20 aprile per una vacanza in Friuli-Venezia Giulia che avrebbe dovuto durare circa una settimana. Da allora, però, i contatti si sono interrotti e il padre dei due giovani ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Un primo sviluppo nelle indagini è arrivato ieri, 6 maggio, quando i militari hanno ritrovato l’auto della donna a Tarcento, in provincia di Udine. Della famiglia, tuttavia, non è stata trovata alcuna traccia.

Secondo gli accertamenti investigativi, l’ultimo segnale risalirebbe al 21 aprile: uno dei due ragazzi avrebbe telefonato al padre comunicandogli che si trovavano proprio a Tarcento. Poi il padre e marito non è riuscito più a mettersi in contatto coi familiari.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le ricerche e gli approfondimenti investigativi per cercare di ricostruire gli spostamenti della famiglia e chiarire cosa possa essere accaduto.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

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