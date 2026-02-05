Maltempo e neve in montagna, allerta gialla anche nella provincia di Piacenza

5 Febbraio 2026 Redazione FG Attualità

Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori e per neve anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di venerdì 6 febbraio sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale, in esaurimento nella seconda parte della giornata.

Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua dell’intera regione.

Non si escludono altresì localizzati superamenti di soglia 2 nei tratti vallivi del settore centrale. Sui rilievi emiliani le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900 metri, con accumuli nevosi al suolo stimati attorno a 20-30 cm sulle aree montane centro-occidentali e valori localmente superiori sulle cime.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover