Un ricco calendario di eventi per le Manifestazioni Antoniniane 2023

Presentate le Manifestazioni Antoniniane 2023.

A illustrare gli eventi in calendario per la tradizionale rassegna, accanto alla sindaca Katia Tarasconi, all’assessore alla Cultura Christian Fiazza e a don Giuseppe Basini, Vicario generale e parroco della Basilica di S.Antonino, sono intervenuti il Maestro Patrizia Bernelich, presidente di “Piacenza nel mondo”, Cecilia Pronti, presidente dell’associazione MusicaAlia, per la Famiglia Piasinteina il presidente Danilo Anelli, il regista Pino Spiaggi e l’attrice Mirella Girometti, la giornalista de “Il Nuovo Giornale” Barbara Sartori e Marilena Massarini, anima e promotrice della rassegna della canzone dialettale “Piacenza nel Cuore”. Era presente inoltre, in rappresentanza della biblioteca Passerini Landi, la funzionaria Daniela Morsia.

Alcuni degli appuntamenti

Il 28 giugno alle 21 alla Basilica di Sant’Antonino andrà in scena “Gemme preziose – Il talento della Generosità”, reading che vedrà Luca Isidori come voce narrante accompagnato da una serie di musicisti di grande pregio. Ingresso a offerta libera. Il 30 giugno, sempre all’interno della Basilica si esibirà invece lo Spirit Gospel Choir, sempre alle 21. Lunedì 3 luglio alle 21, alla Sala dei Teatini si terrà invece il convengo “Che storia, la vita! – Dal tempo di Sant’Antonino a oggi, il Vangelo cammina sulle nostre gambe”, con Alberto Carenzi, Blerta Dobroshi, Mira Maria Simi, Enzo Zerbini. Modera Barbara Sartori. Il 4 luglio sarà il giorno della tradizionale fiera che culminerà alle 20,45 in piazza Cavalli con “Piacenza nel cuore 2023”, 28esima edizione della rassegna di canzoni dialettali a cura di Marilena Massarini.

Ma non sono gli unici appuntamenti in programma, di seguito il calendario completo.