Maria Amelia Monti in scena il 18 marzo al Teatro Verdi con lo spettacolo dal titolo “La Parrucca”. Sempre a Castel San Giovanni, il 19 marzo ospite Marino Bartoletti

Un fine settimana dedicato alla cultura a Castel San Giovanni. Venerdì 18 alle ore 21.00 l’attrice Maria Amelia Monti porterà in scena sul palcoscenico del Teatro Verdi lo spettacolo dal titolo “La Parrucca” di Natalia Ginzburg, commedia comica con tratti drammatici che racconta in modo estremamente vero e genuino il tormentato rapporto di coppia tra Betta e Massimo (biglietteria c/o Libreria Puma di Castel San Giovanni).

Sabato 19, invece, alle ore 15.30 il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Marino Bartoletti, intervistato da Eleonora Bagarotti, presenterà il suo ultimo best seller “il ritorno dei dei”, che fa rivivere due grandi calciatori del calibro di Paolo Rossi e Diego Maradona.

L’evento si terrà presso il salone d’onore di Villa Braghieri e l’ingresso sarà gratuito.

Ci sarà la possibilità di acquistare il libro in loco.

“Sarà un weekend culturale di spessore con personaggi di calibro nazionale – commenta l’assessore alla cultura Wendalina Cesario. Visti i tempi bui che aleggiano ormai da tempo, sono stati scelti eventi dalla calviniana leggerezza ma calibrati dal classico retrogusto riflessivo”.