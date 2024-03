Marketing Turistico 4.0 Il Primo Corso che utilizza l’Intelligenza Artificiale

Nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio turistico dell’Emilia Romagna, emerge una proposta formativa d’avanguardia: il corso di “Tecnico del Marketing Turistico 4.0”. Questo programma rappresenta una svolta nel campo del marketing turistico, integrando l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (A.I.) e delle più recenti innovazioni digitali per promuovere le eccellenze enogastronomiche, i castelli medievali e le suggestive colline della provincia di Piacenza. Un’iniziativa che mira a combinare innovazione tecnologica e valorizzazione delle tradizioni locali, creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Marketing Turistico 4.0, un Corso Finanziato e Accessibile

Il corso “Tecnico del Marketing Turistico 4.0” è una qualifica superiore, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. Questo significa che la partecipazione è totalmente gratuita per i partecipanti, offrendo un’opportunità unica di formazione avanzata senza oneri economici.

Marketing Turistico 4.0 una Collaborazione Strategica per l’Innovazione

Progettato da COm2 Srl in stretta collaborazione con il Campus Raineri Marcora, il corso nasce dall’esigenza di promuovere una cultura innovativa nel settore turistico di Piacenza. COm2 Srl, noto per essere tra i vincitori dei progetti più innovativi nel turismo sia in Emilia-Romagna che nel Lazio, ha risposto all’invito del campus, estendendo la sua esperienza e il suo impegno anche al territorio piacentino, dove ha la sua sede.

Marketing Turistico 4.0 partner d’eccellenza e sostegno locale

Il successo e l’efficacia del corso sono ulteriormente garantiti dalla collaborazione di World Promotions di Mattia Riccò, un’azienda specializzata in marketing territoriale, che porta un contributo fondamentale in termini di competenze e visione. A sostenere l’iniziativa vi sono inoltre alcuni Comuni della provincia, tra cui Vigolzone, il Conservatorio G. Nicolini, e il Consorzio Salumi Piacentini DOP, tutti impegnati a promuovere la ricchezza culturale, enogastronomica e turistica del territorio.

Marketing Turistico 4.0 dettagli del Programma

Durata e Modalità

Il corso ha una durata complessiva di 500 ore, di cui 160 ore dedicate a stage formativi presso aziende leader del settore. Questa struttura offre un equilibrio tra teoria e pratica, preparando i partecipanti a confrontarsi con le realtà del mercato del lavoro.

Destinatari

Il corso è rivolto a giovani diplomati e laureati che ambiscono a specializzarsi nel marketing turistico, nonché a professionisti del settore che desiderano aggiornare le proprie competenze in linea con le ultime innovazioni tecnologiche e strategiche.

Sbocchi Professionali

I partecipanti saranno formati per ricoprire ruoli come Tecnici del Marketing Turistico, specializzati nella promozione del territorio attraverso l’utilizzo di A.I. e tecniche di digital marketing avanzate. Le competenze acquisite apriranno le porte a carriere nel settore turistico, dalla gestione di eventi culturali e enogastronomici alla promozione di siti di interesse storico e naturale.

Marketing Turistico 4.0 i temi del corso

Fondamenti di marketing digitale e strategie di comunicazione.

Applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel turismo.

Gestione e ottimizzazione dei social media per la promozione turistica.

Tecniche di storytelling per valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale.

Analisi dati per la definizione di strategie turistiche efficaci.

Perché Partecipare

Il corso offre una formazione qualificata e completamente gratuita, accessibile grazie ai finanziamenti regionali e dell’Unione Europea. I partecipanti acquisiranno competenze all’avanguardia in A.I. e digital marketing, essenziali per rispondere alle esigenze di un mercato turistico in rapida evoluzione. La collaborazione con un ampio network di partner di alto livello fornisce una visione completa del settore e aumenta le opportunità di inserimento lavorativo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano intraprendere una carriera dinamica e innovativa nel turismo, contribuendo alla valorizzazione e promozione del territorio piacentino.

Partner del corso

l corso “Tecnico del Marketing Turistico 4.0”, oltre a offrire una formazione di alto livello nel marketing digitale e nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per la promozione turistica, si distingue per la ricchezza e varietà dei partner coinvolti, sia per quanto riguarda le opportunità di stage che per le collaborazioni nei laboratori pratici. Questa rete di collaborazioni garantisce agli studenti un’esperienza formativa unica, immersiva e direttamente connessa con il mondo del lavoro. Ecco un elenco dettagliato dei partner coinvolti:

Istituzioni Educative e di Ricerca

I.I.S. G. Raineri – G. Marcora : Fondamentale per la formazione teorica e pratica.E partner strategico di primo rilievo.

: Fondamentale per la formazione teorica e pratica.E partner strategico di primo rilievo. O.C.T.A.E.R. (Osservatorio per la Cultura, il Turismo e l’Audiovisivo in Emilia Romagna) : Per studi e ricerche applicate.

: Per studi e ricerche applicate. Conservatorio G. Nicolini: Per progetti che integrano musica e turismo.

Enti e Associazioni

TICE Cooperativa Sociale : Impegno nel turismo inclusivo e sociale.

: Impegno nel turismo inclusivo e sociale. Associazione Archeologica Pandora-ODV : Per progetti di turismo archeologico.

: Per progetti di turismo archeologico. Associazione Culturale Kinoki : Per iniziative che legano cinema e turismo.

: Per iniziative che legano cinema e turismo. Comune di Vigolzone: Supporto istituzionale locale.

Aziende e Professionisti

Algoretico SRLS : Specializzata in soluzioni software e A.I.

: Specializzata in soluzioni software e A.I. World Promotions di Mattia Riccò : Marketing territoriale.

: Marketing territoriale. Il Viaggio SRL Impresa Sociale , Studio Brado SRL , Davvero Viaggi , B Group SRLS-Hotel Euro , Maracaibo Viaggi SRL : Agenzie e operatori turistici.

, , , , : Agenzie e operatori turistici. Tenuta Il Poggio SRL , Fratelli Salini di Salini Vittorio & C. SNC , Cantine Campana SRL , Tenuta Pernice Società Agricola : Produzione enogastronomica e agriturismo.

, , , : Produzione enogastronomica e agriturismo. Locanda del Falco , Villa Costanza SRL , Società Agricola Agriturismo Terzola SRL : Ospitalità e ristorazione.

, , : Ospitalità e ristorazione. Circolo Ippico Parco Stirone : Turismo equestre.

: Turismo equestre. Castello di Vigoleno Morgana SRL : Patrimonio storico e culturale.

: Patrimonio storico e culturale. Consorzio Salumi Piacentini DOP Piacenza : Eccellenze enogastronomiche locali.

: Eccellenze enogastronomiche locali. Galvani SRL, Vis Naturae: Sostenibilità e prodotti del territorio.

Opportunità professionali

Questa ampia rete di partner non solo arricchisce il percorso formativo con esperienze pratiche significative ma apre anche a una vasta gamma di sbocchi professionali. Gli studenti potranno intraprendere carriere nel marketing digitale turistico, nella gestione di eventi, nella promozione del patrimonio culturale e naturale, o come consulenti per il turismo sostenibile, beneficiando direttamente delle collaborazioni con questi partner per stage e inserimenti lavorativi.

La collaborazione con queste realtà permette di concretizzare i concetti appresi durante il corso in esperienze reali, offrendo una prospettiva pratica indispensabile per l’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore, partecipando attivamente a progetti di marketing turistico, sviluppo di prodotti turistici innovativi, e promozione delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche del territorio.

Sbocchi Professionali

Il corso “Tecnico del Marketing Turistico 4.0” apre la strada a una vasta gamma di opportunità professionali nel settore turistico, caratterizzato da un crescente bisogno di figure specializzate in grado di integrare le tradizionali strategie di marketing con le nuove tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. Ecco alcuni degli sbocchi professionali più rilevanti per i partecipanti al corso:

Specialista in Marketing Digitale Turistico : Esperti in strategie di marketing online, capaci di utilizzare efficacemente i social media, il SEO e il SEM per promuovere destinazioni turistiche.

: Esperti in strategie di marketing online, capaci di utilizzare efficacemente i social media, il SEO e il SEM per promuovere destinazioni turistiche. Analista di Tendenze e Sentimenti nel Turismo : Professionisti specializzati nell’analizzare i dati raccolti dai social media e da altre fonti digitali per comprendere le preferenze e le percezioni dei turisti, al fine di sviluppare campagne di marketing mirate.

: Professionisti specializzati nell’analizzare i dati raccolti dai social media e da altre fonti digitali per comprendere le preferenze e le percezioni dei turisti, al fine di sviluppare campagne di marketing mirate. Coordinatore di Promozione Turistica Locale : Figure chiave nella collaborazione tra enti pubblici e privati per la creazione e la promozione di pacchetti turistici che valorizzino le risorse locali, come cibo, vino, cultura e patrimonio storico.

: Figure chiave nella collaborazione tra enti pubblici e privati per la creazione e la promozione di pacchetti turistici che valorizzino le risorse locali, come cibo, vino, cultura e patrimonio storico. Gestore di Social CRM nel Turismo : Esperti nella gestione delle relazioni con i clienti attraverso i canali social, sviluppando comunità online attorno a brand o destinazioni turistiche per fidelizzare la clientela.

: Esperti nella gestione delle relazioni con i clienti attraverso i canali social, sviluppando comunità online attorno a brand o destinazioni turistiche per fidelizzare la clientela. Consulente per Progetti di Turismo Sostenibile : Professionisti dedicati alla creazione e promozione di esperienze turistiche che rispettino l’ambiente e le comunità locali, ponendo le basi per uno sviluppo turistico responsabile e di lungo termine.

: Professionisti dedicati alla creazione e promozione di esperienze turistiche che rispettino l’ambiente e le comunità locali, ponendo le basi per uno sviluppo turistico responsabile e di lungo termine. Creatore di Contenuti e Copywriter nel Turismo : Specialisti nella produzione di contenuti accattivanti per siti web, blog, brochure e canali social, utilizzando tecniche di storytelling per attrarre e coinvolgere il pubblico.

: Specialisti nella produzione di contenuti accattivanti per siti web, blog, brochure e canali social, utilizzando tecniche di storytelling per attrarre e coinvolgere il pubblico. Specialista in Realtà Aumentata e Virtuale per il Turismo : Professionisti che sviluppano esperienze immersive utilizzando tecnologie di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per promuovere destinazioni turistiche in modi innovativi.

: Professionisti che sviluppano esperienze immersive utilizzando tecnologie di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per promuovere destinazioni turistiche in modi innovativi. Responsabile di Progetti Turistici Innovativi : Figure professionali focalizzate sulla progettazione e realizzazione di servizi turistici unici, sfruttando nuove tecnologie e tendenze di mercato per offrire esperienze turistiche originali e coinvolgenti.

: Figure professionali focalizzate sulla progettazione e realizzazione di servizi turistici unici, sfruttando nuove tecnologie e tendenze di mercato per offrire esperienze turistiche originali e coinvolgenti. Analista di Mercato e Ricerca nel Turismo : Specialisti che conducono ricerche di mercato, sondaggi e interviste per raccogliere informazioni vitali sull’industria del turismo, fornendo basi solide per decisioni strategiche informate.

: Specialisti che conducono ricerche di mercato, sondaggi e interviste per raccogliere informazioni vitali sull’industria del turismo, fornendo basi solide per decisioni strategiche informate. Coordinatore di Eventi e Festival Locali : Professionisti incaricati dell’organizzazione di eventi culturali, enogastronomici o tematici per promuovere una destinazione, incrementando la visibilità e attrattiva della regione.

: Professionisti incaricati dell’organizzazione di eventi culturali, enogastronomici o tematici per promuovere una destinazione, incrementando la visibilità e attrattiva della regione.

Questi ruoli rappresentano una combinazione di competenze in marketing, tecnologia, analisi di dati e creatività, tutte essenziali per il successo nel settore turistico moderno. Il corso fornisce le basi necessarie per intraprendere queste carriere, offrendo agli studenti le competenze e la conoscenza per eccellere in un mercato in rapida evoluzione.