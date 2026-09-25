Oltre cento eventi e centomila ospiti nell’estate di Alta Val Tidone

La tappa di Trevozzo del Valtidone Wine Fest, celebrata domenica scorsa tra brindisi, buona cucina, cultura e divertimento, manda simbolicamente in archivio il calendario degli eventi estivi 2026 in Alta Val Tidone. “Una straordinaria stagione che ha regalato alla nostra comunità, ai villeggianti e ai tanti ospiti una serie di appuntamenti per tutti i gusti che hanno permesso di trascorrere l’estate in serenità”, commenta il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini tracciando un bilancio della stagione, senza dimenticare di sottolineare, insieme al consigliere delegato Carlo Fontana, “il consueto e costante impegno degli uffici e tecnici comunali, delle associazioni e Pro Loco e dei volontari nella realizzazione degli eventi e il supporto di privati, sponsor e collaboratori che permettono la sostenibilità degli eventi”.

Oltre cento le manifestazioni che dalla primavera inoltrata ad oggi hanno animato i borghi di Alta Val Tidone; un elenco incredibilmente lungo e composito che va dalle fiere agroalimentari ed enogastronomiche agli incontri culturali, dalle feste paesane agli eventi sportivi. “Quasi impossibile elencarli tutti – conferma Albertini – anche perché ad ognuno siamo legati da affetto e ammirazione. Ma siamo ancora una volta orgogliosi come Amministrazione di aver offerto, grazie alla collaborazione di tanti, eventi che hanno toccato anche le frazioni più piccole, coinvolgendo persone di tutte le età e andando incontro ai gusti di molti”.

La contabilità della stagione parla di oltre 100 appuntamenti per una media di un migliaio di persone ad evento con picchi più alti che hanno riguardato eventi come il Monteboys Party, il Fol in Fest, la Grande Fiera di Nibbiano, il Valtidone Festival e il Valtidone Wine Fest. Ma certo non meno soddisfacenti e partecipati sono stati appuntamenti quali la Sagra della patata di Busseto, il Truffle Party di Pecorara, la festa del Batarò di Sala Mandelli e ancora la Festa delle Rose e Trevozzo, il Party per i nati negli anni 60 e non solo a Pecorara, la Diga Stellata, il concerto di Enrico Ruggeri e lo spettacolo di Max Cavallari. E ancora le marce dell’associazione Marciatori Alta Val Tidone, la marcia con le lanterne per la Sagra della Pasta Frolla, il Bike e Outdoor Festival, le gare di enduro e molto molto altro.

“Cerchiamo nei limiti del possibile di organizzare e sostenere tutte quelle manifestazioni che si legano alle nostre tradizioni e alle nostre eccellenze, a partire da quelle paesaggistiche ed enogastronomiche – sottolinea Albertini – In questo modo puntiamo a far conoscere e valorizzare il nostro territorio, creando così un valore aggiunto e un ritorno economico anche alle nostre attività”.

Ovviamente la chiusura dell’estate è solo un passaggio temporale, ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. “Il nostro obiettivo – conferma il Sindaco – è di destagionalizzare l’attrattività del nostro territorio. Senza dubbio la bella stagione favorisce le gite e le permanenze sui nostri colli e nei nostri borghi, ma anche nel resto dell’anno abbiamo tante occasioni di incontro e appuntamenti da non perdere, a partire dalla Rassegna del Miele a Caminata l’11 ottobre, dalla 35esima edizione della Rassegna provinciale del Tartufo a Pecorara il 18 ottobre e il fine settimana successivo la festa dell’anolino a Trevozzo. Per passare poi al ricco calendario di appuntamenti natalizi. Insomma, diciamo che in Alta Val Tidone non ci si annoia e aspettiamo tutti per vivere e gustare il nostro territorio”.