Borgonovo, il palazzetto dello sport sarà intitolato a Gianni Scotti: “Pioniere piacentino dello sport paralimpico”

Il Palazzetto dello Sport comunale di Borgonovo Val Tidone porterà il nome di Gianni Scotti (1953-2015), borgonovese, atleta e dirigente sportivo che ha dedicato gran parte della propria vita alla crescita dello sport paralimpico e alla promozione delle opportunità sportive per le persone con disabilità. La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 3 ottobre alle ore 11, al Palazzetto dello Sport di via Sarmato.

In apertura sono previsti i saluti del Sindaco Monica Patelli, seguiti dall’intervento di Melissa Milani, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Emilia-Romagna. Sarà presente anche il Gruppo Musicale Orione, che accompagnerà la mattinata. Al termine della cerimonia seguirà un brindisi.

‹‹Dedicare a Gianni Scotti un luogo dello sport del nostro paese significa legare il nome di un borgonovese proprio a ciò per cui si è impegnato con tanta convinzione e, allo stesso tempo, custodire e trasmettere il suo esempio alla nostra comunità, in particolare alle nuove generazioni – dichiara Monica Patelli, Sindaco di Borgonovo -. La cerimonia di intitolazione del palazzetto alla sua memoria sarà quindi un momento importante e significativo per Borgonovo, che desideriamo condividere con tutta la cittadinanza››.

‹‹Ho collaborato con Gianni Scotti – commenta Robert Gionelli, Delegato provinciale CONI – nei primi due anni del mio mandato, quando il CIP era ancora parte integrante del Comitato olimpico italiano. Era un dirigente determinato, competente e animato da quell’ammirevole spirito combattivo che gli ha permesso di ottenere grandi risultati per la crescita dello sport paralimpico. Ringrazio il sindaco Patelli e tutta l’Amministrazione Comunale di Borgonovo per questa intitolazione, che renderà indelebile il ricordo di Gianni e il suo disinteressato e costruttivo impegno a favore dello sport››.

L’iter dell’intitolazione

La scelta di dedicare il Palazzetto dello Sport a Gianni Scotti nasce dalla mozione presentata, dal Gruppo Consiliare “Borgo Nuova”, che ha proposto di ricordare attraverso l’intitolazione dell’impianto sportivo comunale un concittadino che ha dedicato una parte significativa della propria vita alla promozione dello sport paralimpico e all’inclusione delle persone con disabilità.

La proposta è stata successivamente esaminata dal Consiglio comunale che ha incaricato il sindaco di avviare la procedura per l’intitolazione del Palazzetto dello Sport a Gianni Scotti. Il percorso si conclude ora con l’intitolazione ufficiale dell’impianto comunale di via Sarmato, a riconoscimento dell’impegno pionieristico di Scotti a favore dello sport paralimpico e delle persone con disabilità.

Gianni Scotti, una vita dedicata allo sport e all’inclusione

Gianni Scotti, nato nel 1953 e scomparso nel 2015, è stato atleta, dirigente sportivo e federale e tra i pionieri dello sport paralimpico italiano. Non vedente, nei primi anni Ottanta iniziò a praticare il torball, disciplina sportiva per persone con disabilità visiva. Terminata l’attività agonistica, dedicò il proprio impegno ad ampliare le opportunità di accesso allo sport per le persone con disabilità.

Alla fine degli anni Ottanta divenne presidente del G.S. Non Vedenti Piacenza. Nel 1999 fu eletto presidente del Comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), incarico che mantenne fino alla nascita, in seno al CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Del CIP fu poi presidente regionale dell’Emilia-Romagna per tre quadrienni olimpici consecutivi, con l’ultima conferma nel 2013.

Un lungo percorso contraddistinto da passione, determinazione e competenza e riconosciuto anche a livello nazionale: nel 2012 il CONI gli conferì la Stella d’Argento al Merito Sportivo, per il suo prolungato e disinteressato impegno nel mondo dello sport a favore delle persone con disabilità.

Gianni Scotti morì nel febbraio 2015. Al suo funerale, celebrato il 23 febbraio nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgonovo Val Tidone, partecipò anche l’allora presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.