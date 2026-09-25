Spaccio di droga, rapina e lesioni: sette misure cautelari eseguite dai carabinieri tra Piacenza, Milano e Modena

Alle prime luci dell’alba del 23 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con la collaborazione dei militari dei Comandi Provinciali di Milano e Modena, hanno dato esecuzione, nelle province di Piacenza, Milano e Modena, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Piacenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone, raggiunte da gravi indizi di colpevolezza a vario titolo, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e rapina in concorso.

I provvedimenti

Dei sette destinatari del provvedimento, tre risultavano già detenuti in carcere, uno sottoposto agli arresti domiciliari e tre in stato di libertà. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di una articolata attività investigativa avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda il 25 dicembre 2025, a seguito del rinvenimento, nelle campagne di Caorso, di un cittadino nordafricano quarantenne, regolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze di polizia, trovato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito durante la notte di Natale.

Le aggressioni

L’uomo presentava gravi ferite riconducibili a percosse e accoltellamento che, secondo quanto inizialmente riferito dallo stesso, gli erano state inflitte nel corso di una rapina finalizzata alla sottrazione dell’auto e di alcuni effetti personali. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno invece disvelato una verità ben diversa, facendo emergere fatti riconducibili a una controversia maturata nell’ambito di una compravendita di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa ha quindi permesso di individuare due nordafricani, un32enne trentaduenne e un 27enne, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all’aggressione e di ricostruire le ragioni del violento episodio riconducibili, appunto, a un contrasto sorto nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Le indagini

Da quell’episodio, i Carabinieri di Fiorenzuola sono riusciti a delineare un più ampio contesto di spaccio di sostanze stupefacenti nella bassa Val d’Arda, che avrebbe visto coinvolte complessivamente 13 persone: un 41enne italiano della zona, già noto alle Forze di Polizia, incaricato di verificare la qualità dello stupefacente e di fare da interprete nella gestione degli ordini, e dodici cittadini nordafricani, anch’essi già noti alle Forze di polizia, tra i quali anche i due soggetti ritenuti coinvolti nell’aggressione.

Gli appartenenti al gruppo, alcuni dei quali legati anche da vincoli familiari gravitanti nell’area milanese, avrebbero avviato, già a partire dal 2024, una fiorente attività di spaccio di stupefacenti lungo l’asse compreso tra i comuni di Castelvetro Piacentino e Piacenza, organizzato in diverse zone di spaccio in aree rurali alcune delle quali, contese ad altri gruppi, anche attraverso condotte violente.

Lo spaccio di droga

L’esito dei servizi ha consentito di accertare una presenza pressoché quotidiana sulle piazze di spaccio, indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 22.00, documentando complessivamente circa 200 episodi di spaccio. Gli spostamenti sarebbero stati assicurati mediante l’utilizzo di autovetture impiegate per accompagnare i pusher nei luoghi destinati all’attività di spaccio e per recuperarli al termine della stessa.

L’operazione ha richiesto il supporto operativo dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Milano e Modena, che hanno collaborato con i militari della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda nella localizzazione dei soggetti interessati dal provvedimento cautelare. Nel corso dell’attività investigativa, due degli attuali destinatari del provvedimento cautelare sono stati inoltre arrestati in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di circa 170 grammi di stupefacente tra hashish, eroina e cocaina oltre alla somma in contante di € 1.200,00 e un machete con lama di 30 cm. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e sviluppatasi per diversi mesi, che ha consentito di delineare un quadro indiziario articolato sia con riguardo al grave episodio di sangue verificatosi nelle campagne di Caorso, nonché di disarticolare un gruppo organizzato dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della bassa Val d’Arda.