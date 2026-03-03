Menopausa e cuore, il 6 marzo torna l’open day dedicato al mondo delle donne

Il corpo cambia, l’umore è ballerino, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire. La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni donna, ma comporta trasformazioni biologiche che possono incidere profondamente sull’equilibrio generale dell’organismo, in particolare del cuore. Il progressivo calo degli estrogeni determina, infatti, modificazioni metaboliche e vascolari che espongono a un incremento del rischio cardiovascolare. Per questo motivo la prevenzione, in questa fase, assume un valore strategico che Progetto Vita, in collaborazione con Azienda Usl, mette al centro di un open day dedicato alle donne tra i 45 e i 65 anni.

L’appuntamento è in programma venerdì 6 marzo 2026, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, nella sede della Croce Bianca Piacenza, in via Emilia Parmense 19.

L’iniziativa, alla sua terza edizione, è stata presentata del direttore generale Paola Bardasi, da Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia di Piacenza e direttore scientifico e consigliere dell’associazione Progetto Vita, e da Renza Bonini, direttore di Ostetricia e ginecologia, con le cardiologhe Anna Chiara Vermi e Allegra Arata, il coordinatore di Ortopedia e traumatologia Alessandro Baggio e Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas che ospiterà l’evento.

“Parlare di cuore e menopausa significa affrontare una delle principali sfide della salute femminile — ha sottolineato il direttore generale Paola Bardasi che ha ringraziato i professionisti presenti per l’impegno messo nella programmazione di questa nuova edizione — In questa fase della vita il rischio cardiovascolare cresce in modo significativo e non può essere trascurato: le evidenze scientifiche indicano chiaramente che, dopo la menopausa, la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari aumenta dal 30 al 50% rispetto all’età fertile”.

“È necessario rafforzare la cultura della prevenzione e offrire alle donne strumenti concreti per conoscere il proprio profilo di rischio. Solo attraverso una presa in carico integrata e multidisciplinare possiamo garantire percorsi efficaci e personalizzati. Iniziative come questa rappresentano un investimento sulla salute a lungo termine e la nostra filosofia aziendale è da sempre e lo è sempre di più vocata alla prevenzione. Per questo anche quest’anno l’Azienda ha dato piena collaborazione a Progetto Vita”.

“Questo open day compie tre anni — ha sottolineato Daniela Aschieri — La risposta ottenuta nelle edizioni precedenti ha confermato quanto il tema sia sentito, la cardiologia di genere ci insegna che le malattie cardiovascolari nelle donne presentano caratteristiche specifiche e spesso sottovalutate. Persistono convinzioni errate secondo cui il cuore sarebbe un problema prevalentemente maschile: non è così. Le donne sono altrettanto, se non più, esposte. Inoltre, i sintomi dell’infarto o della malattia coronarica possono manifestarsi in modo meno tipico rispetto agli uomini e talvolta vengono confusi con disturbi legati alla menopausa. È nostro compito intercettare questi segnali precocemente e promuovere controlli regolari, perché la diagnosi tempestiva fa la differenza».

Durante la giornata sarà possibile accedere a consulenze cardiologiche e colloqui ginecologici con le professioniste di Ostetricia e ginecologia, eseguire valutazioni dalle fisioterapiste aziendali, effettuare controlli del colesterolo e ricevere una valutazione orientativa del rischio osteoporotico grazie al contributo del dipartimento delle Medicine. Saranno presenti inoltre la dietista Monica Maj e le professioniste della Farmacia Dallavalle.

“Con la menopausa l’organismo femminile cambia rapidamente — ha spiegato Renza Bonini — La riduzione degli estrogeni incide non solo sull’apparato riproduttivo ma anche sul metabolismo, sulla pressione arteriosa e sulla distribuzione del peso corporeo. Questo comporta un incremento del rischio cardiovascolare che non deve essere sottovalutato. La prevenzione parte da gesti semplici ma fondamentali: alimentazione equilibrata, controllo del peso, attività fisica regolare e monitoraggio periodico dei parametri clinici”.

I consulti e gli screening saranno organizzati su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la segreteria di Progetto Vita al numero 392 7308035 da domani mercoledì 4 marzo dalle 9 alle 12 fino a esaurimento posti.

