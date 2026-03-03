Nuove misure a sostegno delle imprese, il 18 marzo convegno organizzato da Confapi

3 Marzo 2026
Convegno “Roadshow Confapi – SACE – SIMEST 2026”, organizzato da SACE e SIMEST in collaborazione con Confapi. L’evento si terrà mercoledì 18 marzo 2026dalle 14:30 alle 16:30, presso la sede di Confapi Industria Piacenza in via Daria Menicanti, 1.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14:00.

L’incontro è dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per approfondire le nuove misure a sostegno dell’internazionalizzazione, l’export, il “Made in Italy” e i finanziamenti agevolati.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre accedere al seguente link.

