Nuove misure a sostegno delle imprese, il 18 marzo convegno organizzato da Confapi

Convegno “Roadshow Confapi – SACE – SIMEST 2026”, organizzato da SACE e SIMEST in collaborazione con Confapi. L’evento si terrà mercoledì 18 marzo 2026, dalle 14:30 alle 16:30, presso la sede di Confapi Industria Piacenza in via Daria Menicanti, 1.
La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14:00.
L’incontro è dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per approfondire le nuove misure a sostegno dell’internazionalizzazione, l’export, il “Made in Italy” e i finanziamenti agevolati.
Trasmettiamo, in allegato, la locandina.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre accedere al seguente link.