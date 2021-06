Sacchi neri per oscurare le telecamere ma intervengono i metronotte, ladri in fuga a mani vuote

Sacchi neri per oscurare le telecamere, ma l’intervento dei Metronotte sventa il colpo. I fatti sono accaduti sabato scorso, in piena notte. L’allarme ha richiamato sul posto le guardie giurate di Metronotte Piacenza che hanno avvistato tre persone in fuga. Nulla è stato rubato, i malintenzionati non erano ancora riusciti a entrare.

Nel pomeriggio di sabato invece una pattuglia di Metronotte Vigilanza è intervenuta a Borgofaxhall, in seguito ad un furto in un negozio: il ladro è stato bloccato e consegnato ai carabinieri.

Nella notte, tra sabato e domenica alla Centrale Operativa Metronotte Vigilanza è giunto il segnale di intrusione da un bar in via dei Mille a Piacenza. La pattuglia è arrivata sul posto in 3 minuti: in effetti hanno tentato di forzare la porta d’ingresso, ma l’arrivo tempestivo ha messo in fuga quattro personaggi. Uno è stato fermato e trattenuto dalla Polizia.