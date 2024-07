Michele Rosato rieletto alla guida dell’Aci Piacenza: “Sono molto soddisfatto. Prosegue il nostro impegno per la sicurezza” – AUDIO

Michele Rosato rieletto alla guida dell’Aci Piacenza: “Sono molto soddisfatto per la fiducia degli associati”. L’ex Questore di Piacenza dal 2006 al 2011 ha parlato a Radio Sound della sua conferma e del lavoro svolto dalla sezione piacentina.

C’è soddisfazione anche perché stavamo passando un periodo, seppur breve di crisi, ma grazie all’impegno e la forza personale e di tutti gli addetti ai lavori l’abbiamo passata benissimo.

Aci di Piacenza è nella classifica delle prime 25 delegazioni giudicate migliori in tutta Italia

Assieme al nostro direttore e a tutti i membri del consiglio abbiamo lavorato al meglio e i risultati si sono visti.

Siete molto attenti alla sicurezza al volante, quali sono i numeri a Piacenza?

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2022. Ci sono stati 1041 incidenti stradali che hanno causato purtroppo 26 morti e 1338 feriti. In proporzione al 2021 c’è stato un aumento. L’Aci da anni si impegna a organizzare incontri con gli studenti per parlare di sicurezza sulle strade. Un argomento che ci preoccupa e le cause sono conosciute. In particolare la maggior parte riguarda i comportamenti umani, come distrazioni, condotte scorrette, alta velocità, uso dei telefoni durante la guida, mancanza di distanza di sicurezza, sorpasso azzardati, stati di ebbrezza e uso di stupefacenti. Tra le cause non possiamo escludere anche la responsabilità degli enti proprietari delle strade, perché molte mantengono i tratti in cattivo uso, come ad esempio il ponte Morandi. Gli organi competenti si devono dare da fare quando le strade sono distrutte e con chi deve fare i lavori.