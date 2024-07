Perde il controllo del tir, esce di strada e finisce in un canale: grave il conducente 47enne – FOTO

Tir si ribalta, grave il conducente. I fatti sono accaduti nei pressi di Ciriano, frazione di Carpaneto. L’uomo, 47 anni, stava viaggiando lungo la Provinciale 6 Bis quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in un canale a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato l’autista a uscire dall’abitacolo per poi affidarlo alle cure del 118. I sanitari, considerate le ferite riportate dall’uomo, hanno optato per il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.