Mini Cup 2025, l’edizione più grande di sempre è stata un successo

La presidente Zanardi e il responsabile Zamboni ringraziano sponsor, staff e volontari

Sono passati alcuni giorni, ma non si ferma l’onda emotiva della Mini Cup 2025, il torneo dedicato alle categorie minibasket Aquilotti big e small (2014 e 2015), Scoiatoli ed Esordienti organizzato dal consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young. Un misto di gioia e divertimento, con ben 25 società partecipanti, per 43 squadre provenienti da 4 regioni per 500 mini atleti e oltre mille persone coinvolte.

Caterina Zanardi, presidente della Bakery Basket Piacenza

«Ogni anno una riconferma. Oltrepassando il varco al cancello del PalaBakery si respirava entusiasmo ed energia. Un’occasione per i più piccoli di confronto, di gioco, di scambio, con tantissime squadre e realtà anche di altre regioni. Incontri belli con ex giocatori che di basket ne hanno masticato parecchio, che magari portano i loro figli o i loro atleti, amici di passaggio, persone dal cuore grande come il nostro. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa magia, Simone Zamboni e Renato Scherz in primis.

Gli allenatori del consorzio Piacenza Young, gli atleti delle categorie più grandi, tutto lo staff Bakery al completo e sempre in prima linea. Il nostro meraviglioso Spazio Biancorosso, tifosi veri che tra un coro e l’altro hanno portato allegria e dato una mano gigante. Non si smentiscono mai. Qualche volta la mia forza viene meno, capita di pormi domande sul perché faccio quello che faccio con fatica e a volte scoramento. Le giornate come questa – ha continuato Zanardi – sono la mia risposta. Ogni anno più forti, più determinati e pieni di obiettivi per i giorni a venire. Sempre forza Bakery, sempre forza Piacenza Young».

L’ottima riuscita della manifestazione, arrivata alla sua settima edizione, è stata resa possibile grazie al main sponsor Ristorante Pizzeria Bella Napoli, agli sponsor Sporting Club Quarto, Ortofrutta Piacenza e Pasticceria Dante, e ai sostenitori Acrobatic Fitness e Jolly Sport.

Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile

«Un ringraziamento speciale e di cuore a Spazio Biancorosso, tutti i sostenitori e i volontari che ci hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento. Un grazie allo staff, agli allenatori, agli istruttori e ai ragazzi delle giovanili che hanno gestito i dieci campi di gioco, tra arbitraggi e tavolo segnapunti oltre che a tamponare le varie emergenze che durante l’arco della giornata inevitabilmente ci sono. In particolare, grazie a Renato Scherz, dirigente instancabile, onnipresente e fondamentale per l’ottima riuscita della manifestazione.

Senza il suo apporto non saremmo riusciti ad essere così efficaci come siamo stati. La premessa iniziale era che, per questa edizione della Mini Cup, avremmo dovuto gestire un numero di squadre, e di conseguenza di mini atleti, genitori ed istruttori, molto più alto di qualsiasi altra edizione passata. Sono molto contento e soddisfatto di come è filato il tutto, rispettando il programma nei minimi dettagli. Ci sono aspetti ancora migliorabili, ma questo perché miriamo alla perfezione e ne abbiamo preso nota».