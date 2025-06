Paintball – Piacenza, tre Squadre e tre Podi nelle TreSerie alla 2° Tappa Nazionale 3Men Nord

Grandissime soddisfazioni per Piacenza Paintball ASD FIDASC che, nella seconda tappa del Campionato Nazionale 3 Men Nord disputata domenica 1° giugno presso la struttura Paintball Modena, ha portato sul podio tutte e tre le proprie squadre, confermandosi tra le realtà più attive e competitive del panorama nazionale.

Dopo aver partecipato lo scorso anno con due team, la società piacentina ha deciso quest’anno di schierare ben tre squadre. Questo è un segnale evidente della crescita del movimento locale, alimentato da un interesse sempre maggiore verso questo sport, che attira sia ragazzi che ragazze grazie alla sua formula dinamica, strategica e accessibile a tutte le età.

Risultati Eccezionali: Tre Podi nelle Tre Serie

Le tre formazioni piacentine sono state inserite nelle rispettive serie (A, B e C) in base al ranking storico, e tutte hanno brillato:

Piacenza Delta, squadra alla sua prima stagione, non avendo ranking storico, ha gareggiato in Serie C e ha conquistato un brillante secondo posto, replicando il risultato della prima tappa. bissando il risultato della tappa precedente. Una prestazione ancor più degna di nota considerando l’assenza del capitano Claudio Campioni, figura centrale del gruppo. A scendere in campo sono stati Federica Salvatori, Alessio Diliè e Mattia Girolamo, quest’ultimo in prestito dalla Academy per questa tappa, a dimostrazione della collaborazione interna e della forza del gruppo.

La Piacenza Academy , seconda squadra ufficiale della società e parte integrante della scuola federale, ha confermato il terzo posto in Serie B , esattamente come nella prima tappa. Il team composto da Simone Bardi, Mattia Pandelli e Pascal Flumeri ha dimostrato una crescita costante e ottime prospettive per il resto della stagione.

Infine, la prima squadra, Piacenza Paintball, è salita sul podio in Serie A con un ottimo terzo posto, migliorando il quarto posto ottenuto nella prima tappa. La formazione, composta da Ronny Cumbal, Elia Rancan e Valerio Soprani, ha giocato con determinazione e spirito di squadra. Proprio Soprani, ricordiamo, aveva ottenuto nella tappa precedente il premio MVP – Most Valuable Player, confermandosi tra gli atleti più incisivi del campionato.

Una Giornata di Sport e Promozione

L’evento di Modena ha visto la partecipazione di ben 21 squadre, provenienti da tutta l’area Nord, a dimostrazione della crescente popolarità del paintball competitivo. Il numero di squadre iscritte è aumentato anche grazie all’attività di divulgazione e promozione svolta da associazioni come Piacenza Paintball, che da anni investe nella formazione giovanile e nell’organizzazione di eventi accessibili e inclusivi.

Tutte le partite sono state trasmesse in diretta streaming, come avviene ormai regolarmente in tutte le tappe ufficiali, permettendo a familiari, appassionati e curiosi di seguire il torneo anche da casa. Questo ha contribuito ad aumentare la visibilità del movimento e ad avvicinare nuovi interessati a questo sport, che chi prova difficilmente abbandona.

Prossima Tappa: Il Grande Debutto Casalingo a Rivergaro

La prossima tappa del campionato è prevista per domenica 14 settembre 2025 e sarà un evento storico: per la prima volta una tappa ufficiale verrà ospitata a Piacenza, presso la struttura della società situata a Rivergaro. Questo è un riconoscimento importante per Piacenza Paintball, che entra così nel circuito nazionale dei campi selezionati per ospitare competizioni federali.

L’associazione invita fin da ora il pubblico a partecipare: l’evento sarà gratuito e aperto a tutti, un’occasione perfetta per vedere dal vivo il meglio del paintball italiano nel formato 3vs3, il più spettacolare e dinamico, con partite brevi ma intense. Anche in questo caso, l’intera giornata sarà trasmessa in diretta streaming, per permettere una copertura completa dell’evento.