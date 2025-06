Piacenza partecipa all’Angioedema day 2025, porte aperte alla cittadinanza sabato 7 giugno

Anche Piacenza aderisce alla Giornata mondiale dell’angioedema, sabato 7 giugno 2025. L’ iniziativa è promossa a livello nazionale da ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema) e dall’Associazione pazienti per l’angioedema ereditario (A.A.E.E) per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa rara malattia.

Per questa quarta edizione, i professionisti del Centro regionale per l’angioedema ereditario (HAE) dell’ospedale di Piacenza – centro di riferimento per l’Emilia-Romagna, con sede in Allergologia – saranno a disposizione dei cittadini dalle 9.30 alle 11 in sala conferenze Malattie infettive, edificio 9, ingresso da via Campagna, per fornire informazioni sui sintomi, la diagnosi, i percorsi terapeutici e la presa in carico della patologia. L’accesso è libero e non serve la prenotazione.

Il centro piacentino, guidato da Silvia Peveri,segue i pazienti in tutte le fasi del percorso di cura, compresa la gestione dei piani terapeutici personalizzati.

L’angioedema ereditario è una malattia rara che si manifesta con gonfiori (edemi) localizzati, anche a livello di mucose e organi interni, potenzialmente pericolosi se non trattati correttamente.

“L’angioedema ereditario colpisce una persona su 10.000-50.000: nella nostra regione, come riportato nei dati del 2023, seguiamo oltre 60 casi accertati. Giornate come questa sono fondamentali per diffondere consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce, spesso ancora ostacolata da una scarsa conoscenza della patologia” conclude Silvia Peveri.