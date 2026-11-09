Mobilitazione per la scuola l’11 novembre, i sindacati: “Servono investimenti, non ulteriori tagli”

La scuola pubblica ha bisogno di investimenti, non di ulteriori tagli. Non possiamo continuare a chiedere al personale scolastico maggiori responsabilità, più inclusione e una didattica di qualità senza garantire risorse e organici adeguati.

Esprimiamo una forte preoccupazione per i tagli agli organici previsti dalla legge di bilancio 2027.

Parliamo di quasi 7.000 posti tra docenti e personale ATA che rischiano di essere sottratti a scuole già impegnate quotidianamente a fronteggiare carenze di personale, precariato e crescenti difficoltà organizzative.

Personale ATA, i timori per le piccole scuole di montagna e la sicurezza

Tagliare il personale ATA significa chiudere le piccole scuole delle zone di montagna rimaste presidio permanente di formazione e coesione sociale, mettere a rischio la sicurezza, la vigilanza e l’assistenza alla diversabilità.

Meno docenti, il rischio di classi più numerose e riduzione dell’offerta formativa

Diminuire l’organico dei docenti comporta il decremento delle classi e l’aumento del numero di alunni per ciascuna, la compromissione dell’offerta formativa, della personalizzazione e delle opportunità di mobilità sociale.

Calo demografico e scuola, la richiesta di maggiori investimenti

Il calo demografico non può diventare un’ulteriore giustificazione per ridurre gli investimenti sulla Scuola. A fronte di tagli già previsti e operativi che comportano un taglio di 10.133 posti tra gli anni 2026 e 2032 relativi agli effetti dell’inverno demografico non è accettabile un ulteriore diminuzione di organici.

Al contrario l’attenzione verso tutte le misure di contrasto alla denatalità debbono tenere conto del valore di un sistema Scuola sano, oggetto di investimenti e non di tagli. Investimenti che non possono non essere affiancati da politiche di sostegno alle famiglie.

Le richieste al Governo: stipendi, stabilizzazione dei precari e organici adeguati

Chiediamo quindi al Governo di rivedere queste scelte, investire sugli stipendi, stabilizzare i precari e garantire organici adeguati alle reali esigenze delle scuole.

Mobilitazione sindacale: sit-in l’11 novembre a Roma e assemblea nazionale il 16

Crediamo nel valore dell’unità sindacale e nella funzione di confronto e dialogo tra le parti sociali e il governo.

In questa ottica abbiamo deciso di procedere con la mobilitazione unitaria attraverso il sit in previsto l’11 novembre a Roma in piazza Vidoni e con un’assemblea nazionale il 16 novembre a cui prenderanno parte i Segretari Generali Nazionali di Cisl Scuola, Uil Scuola Snals Confsal e Anief.