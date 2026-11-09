La fortuna bacia Caorso, vinti 50mila euro al 10eLotto

La fortuna fa tappa a Caorso, in provincia di Piacenza, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato una vincita da 50mila euro al 10eLotto. Il premio è arrivato nel concorso di sabato 7 novembre grazie a un 9 Oro, con una giocata effettuata in via Roma.
A riportare la notizia è Agipronews, che segnala la vincita registrata nel comune piacentino. Il 9 Oro ha permesso al giocatore di portare a casa un premio di 50mila euro, una delle vincite del concorso.
La giocata fortunata è stata effettuata in un punto vendita di via Roma, nel centro di Caorso. Non sono noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore.
Il concorso di sabato 7 novembre ha distribuito complessivamente 16,6 milioni di euro di premi in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati riportati da Agipronews, il totale delle vincite del 10eLotto ha raggiunto i 3,36 miliardi di euro.