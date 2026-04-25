Franzini verso Tropical Coriano – Piacenza: “Affrontiamo una squadra con grandi stimoli, dovremo fare una prova molto solida a livello difensivo” AUDIO

Ormai certi della qualificazione ai play off i biancorossi di Arnaldo Franzini si preparano alla trasferta valida per la 33 e penultima giornata di campionato del girone D di serie D. Allo stadio Daniele Grandi di Coriano, in provincia di Rimini, i piacentini affronteranno il Tropical terzultimo in classifica e ancora in corsa per la salvezza.

Le prove opache con Trevigliese e Sant’Angelo sono ormai alle spalle, il Piacenza arriva a queste ultime due giornate senza obiettivi reali, se non quello di raggiungere il quarto posto, ormai ad un passo. Gli stimoli derivano tutti dal modulo. Il tecnico di Vernasca, infatti, ha operato l’ennesima mossa a sorpresa della stagione, riproponendo un suo vecchio classico, mai visto però con questa formazione: il 3-5-2 con cui aveva costruito i record della serie D è stato applicato da Silva e compagni già nell’ottima prova con la Pro Sesto (leggi qui): “Una sola partita – rimarca l’allenatore – non costituisce un grande indizio, ma ho voluto provare qualcosa di nuovo anche per dare uno stimolo in più ai miei calciatori. Devo dire che hanno affrontato molto bene la partita. Sono curioso di rivedere questa soluzione in altre situazioni, potrebbe essere un’opzione anche per i play-off”

Sicuramente le motivazioni non mancheranno ai locali del Tropical, inguaiati da tempo nella lotta per non retrocedere e carichi di entusiasmo dopo le due vittorie consecutive, ottenute ai danni di Imolese e Pistoiese.

“Ci aspetta una partita tosta – sottolinea l’allenatore – troveremo un ambiente caldissimo e di fronte avremo una squadra che ha grande entusiasmo. Per noi è un banco di prova importante in vista dei play-off, perché dovremo giocare il nostro miglior calcio per avere la meglio”

Il tecnico dovrà fare i conti anche con i diffidati: Ciuffo, Putzolu e Sbardella rischiano la squalifica per recidiva in caso di ulteriore cartellino giallo, probabilmente uno dei 3 non partirà titolare. Non sarà della partita De Vitis, che proverà a tornare in campo per gli spareggi di fine stagione, ancora out Taugourdeau, mentre Bertin è in dubbio.

La probabile formazione

Piacenza (5-3-2): Kolgecaj, Sbardella, Silva, Martinelli, Lord, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Bertin, D’Agostino, Manuzzi. All Franzini

La 33esima e penultima giornata di serie D, girone D

Domenica 26 aprile, ore 15:00

Tropical Coriano – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Cittadella – Pro Palazzolo

Crema – Correggese

Desenzano – Pistoiese

Pro Sesto – Tuttocuoio

Rovato – Sangiuliano

Sant’Angelo – Progresso

Sasso Marconi – Imolese

Trevigliese – Lentigione

La classifica dopo 32 giornate di campionato

Desenzano 73; Lentigione 69; Pistoiese 67; Piacenza 61; Pro Palazzolo 56; Pro Sesto e Cittadella Vis Modena 52; Rovato 49; Sangiuliano47; Crema e Sant’Angelo 37; Correggese e Progresso 35; Sasso Marconi ed Imolese 30; Tropical Coriano 27; Trevigliese 22, Tuttocuoio 7

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