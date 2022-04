Bakery Piacenza, Campanella presenta il primo match della seconda fase: “Roma gioca con grande ritmo” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Atlante Eurobasket Roma-Bakery Piacenza: primo match della fase ad orologio della Serie A2. Si gioca sabato sera alle ore 19:00.

Lo spirito con cui affronteremo questa seconda fase è sempre lo stesso: giochiamo partita per partita cercando di mettere in campo carattere e personalità. Roma è un’ottima squadra: per larghi tratti della stagione hanno viaggiato nelle zone nobili della classifica. Hanno un’identità molto precisa e gli piace giocare a ritmo molto alto, quindi la nostra transizione difensiva deve essere la prima chiave. Detto questo, dovremo stare sul pezzo 40 minuti perché l’EuroBasket è capace di fare grandi parziali in pochi minuti.