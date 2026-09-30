Schianto mortale a Pianello, indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida: positivo ad alcol e droga

È indagato per omicidio stradale il 22enne che si trovava alla guida della Mini Cooper finita contro un albero la sera del 27 settembre a Pianello. Nell’incidente ha perso la vita Leonardo Bianchi, 23 anni, mentre un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato all’Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente, sottoposto agli accertamenti tossicologici dopo lo schianto, sarebbe risultato positivo sia all’alcol sia alle sostanze stupefacenti. Il ragazzo alla guida ha riportato lesioni meno gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Proseguono dunque gli accertamenti sul tragico incidente avvenuto la sera del 27 settembre. La Mini Cooper, sulla quale viaggiavano tre giovani, per cause ancora in corso di ricostruzione si era schiantata violentemente contro un albero.

Come previsto in questi casi, dopo l’incidente il giovane è stato sottoposto agli esami tossicologici. Secondo quanto emerso, sarebbe risultato positivo sia all’alcol sia alle sostanze stupefacenti.

Nei suoi confronti è scattata l’indagine per omicidio stradale. Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto e chiarire tutti gli elementi legati al tragico incidente.