Schianto e morte del 17enne Gabriele Martini, anche una piacentina nei guai per la fuga dopo l’incidente

Schianto mortale a Marina di Pietrasanta, in Versilia, al confine col Forte dei Marmi, dove il 17enne Gabriele Martini, di Viareggio (Lucca), ha perso la vita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un’auto, un grande suv con targa svizzera del Canton Ticino che avrebbe fatto una inversione ad ‘U’ poco prima dell’impatto. L’incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga.

Gli occupanti del suv, un 27enne alla guida, che si è poi costituito, e due ragazze, si sono poi allontanati a piedi, lasciando l’auto, una grande Range Rover che sarebbe stata presa in leasing, incidentata e senza prestare aiuto o chiamare i soccorsi. Una delle due ragazze è una piacentina residente nel Milanese.

Nello schianto Gabriele è morto sul colpo, l’altro ragazzo che viaggiava con lui in sella allo scooter, un 18enne, è stato invece portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elicottero Pegaso. Avrebbe riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il viale a mare è rimasto bloccato per ore, fino alla mattinata, per consentire i soccorsi e i rilievi. A terra non ci sarebbero state tracce di frenate. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto, condotte anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire la fuga delle persone che erano a bordo del suv. Nel pomeriggio è stato arrestato per omicidio stradale il presunto pirata della strada:

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