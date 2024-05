Morte di Franco Anelli, i funerali si terranno in Duomo a Piacenza venerdì 31 maggio

Nella giornata di domani, giovedì 30 maggio 2024, verrà allestita nella Cappella del Sacro Cuore dell’Università Cattolica (largo A. Gemelli 1, Milano) la camera ardente del Magnifico Rettore, professor Franco Anelli: la Cappella resterà aperta dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per consentire la visita di quanti vorranno sostare in preghiera presso il feretro.

Le esequie si svolgeranno nella giornata di venerdì 31 maggio: per questa data è proclamato il lutto di Ateneo, con la conseguente sospensione di tutte le attività didattiche, accademiche e istituzionali.

Sono previsti due momenti di commiato.

Alle ore 10.00, presso l’Aula Magna della Sede di Milano, si terrà un incontro di preghiera e di congedo riservato alla comunità universitaria. Dopo l’orazione di suffragio guidata da S.E. mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Presidente dell’Istituto Toniolo, prenderanno la parola il Pro-Rettore Vicario, il Direttore Generale e una rappresentanza degli studenti.

In considerazione del carattere privato delle visite in camera ardente e del commiato in Aula Magna, in queste occasioni non sarà consentito l’accesso a fotografi e troupe televisive. Su richiesta, l’Università Cattolica è disponibile a fornire immagini e coperture video.

I funerali si svolgeranno alle ore 15 presso la Cattedrale di Piacenza (piazza Duomo). Il rito sarà presieduto da S.E. mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.