Nasce a Fiorenzuola una biblioteca di libri spirituali dedicata a Battiato. Il 23 maggio poesie in memoria del maestro – AUDIO

Nasce a Fiorenzuola una biblioteca di libri spirituali dedicata a Battiato. L’ideatore, il sociologo piacentino Paolo Mario Buttiglieri ne ha parlato a Radio Sound.

Franco Battiato, un musicista siciliano che mi ha accompagnato da quando ero adolescente fino ad oggi. Ricordo ancora il giorno che gli chiesi se potevo intitolare il centro culturale che avevo creato a Trento a lui ed egli gentilmente disse di si. La sua musica è stata la colonna sonora della mia vita fino dagli esordi con i suoi dischi sperimentali.. Da giovane conducevo una trasmissione radiofonica e Areknames di Battiato era la mia sigla. Già da qualche anno Franco non dava più notizie di se per la malattia. Ora continuerà a rimanere sempre nel mio cuore. La vita è una lotta. Per ricordare questo meraviglioso artista ho deciso di intitolare a lui una biblioteca di testi spirituali che sarà consultabile on line e in presenza non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà. Domenica 23 maggio a Fiorenzuola alle ore 11 del mattino si svolgerà una cerimonia di poeti nel giardino accanto alla biblioteca comunale che reciteranno le proprie poesie.

Nasce a Fiorenzuola una biblioteca di libri spirituali dedicata a Battiato. AUDIO intervista a Paolo Mario Buttiglieri