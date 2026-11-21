“È surreale e preoccupante che in aula al Senato si tenti di trasformare un principio cardine della nostra Repubblica in un caso politico, citando episodi legati alle scuole Gianni Rodari di Podenzano e Collodi di Piacenza“. Così Giovanni Zavattoni, per la FLC CGIL di Piacenza, interviene nel merito delle dichiarazioni della senatrice Elena Murelli, respingendo al mittente l’accusa di non neutralità rivolta all’attività didattica e alla comunità scolastica.

LA NOTA DI ZAVATTONI

“La senatrice sembra dimenticare – prosegue Zavattoni – che il mandato parlamentare, così come l’azione pubblica e politica di chi rappresenta le istituzioni, riguarda indistintamente tutte le persone, senza esclusioni né steccati di parte, nel pieno rispetto dei valori fondamentali su cui si regge il nostro Paese e che lei stessa dovrebbe per prima tutelare. Dire in una scuola che nessuno è estraneo non significa cancellare nulla e non è uno slogan ideologico: è la traduzione viva e concreta dell’articolo 34 della Costituzione, che sancisce che la scuola è aperta a tutti. Chi legge una minaccia o una mancanza di neutralità in un messaggio di inclusione ha un problema serio di comprensione del ruolo educativo della scuola pubblica”.

Inclusione e integrazione, la posizione della FLC CGIL sulle attività didattiche

Per la FLC CGIL di Piacenza, il tentativo di politicizzare l’attività didattica nasce proprio da chi strumentalizza il lavoro quotidiano di docenti, personale e dirigenti scolastici, mettendo in scena una falsa contrapposizione tra accoglienza, regole e cultura.

“Realtà come la scuola Collodi e tutto l’IC5 rappresentano invece un presidio fondamentale di crescita collettiva: offrono ogni giorno a gruppi eterogenei di alunne e alunni percorsi reali di integrazione – che significa dialogo, riconoscimento reciproco e costruzione di cittadinanza – e non di assimilazione, che vorrebbe cancellare le differenze anziché trasformarle in ricchezza comune. La nostra Repubblica non è mai stata ‘neutra’ di fronte alle disuguaglianze o all’esclusione: nasce antifascista, democratica e profondamente impegnata a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La senatrice vuole affermare che queste attività siano propaganda. Strumentalizza attività didattiche importanti. Dovrebbe essere contro la censura, anzichè tutelarla e difenderla. La scuola pubblica non può e non deve essere neutrale rispetto ai diritti, alla dignità e all’inclusione“.

Disciplina, sospensioni e messaggi nelle scuole: le critiche del sindacato

Zavattoni respinge con forza anche la lettura offerta dalla senatrice su disciplina, sospensioni e “slogan appesi ai muri”:

“Con questo modo di impostare il discorso, la senatrice finisce per offendere le migliaia e migliaia di docenti e di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno tengono in piedi la scuola, educano, fanno rispettare le regole e trasmettono quei valori civici e democratici che dovrebbero essere un patrimonio comune. Offende anche chi in queste settimane e in queste giornate si sta battendo per portare nelle aule il rispetto di quei principi. Sappiamo bene che c’è chi lavora per riscrivere la storia o per banalizzare le radici antifasciste e democratiche su cui è nata la nostra democrazia – come vediamo troppo spesso anche attraverso parole e comportamenti che arrivano persino dalla seconda carica dello Stato – ma questa strada è sbagliata e pericolosa per tutti”.

FLC CGIL a Valditara: “Servono investimenti, organici stabili e risorse per la scuola”

Infine, Zavattoni richiama il governo e il Ministero dell’Istruzione alle proprie responsabilità concrete:

“Se si vuole davvero parlare di integrazione, inclusione, qualità didattica e tutela del lavoro educativo, servono investimenti strutturali, organici stabili, tempo pieno, risorse e tutele per chi lavora nella scuola. Tutte cose che il ministro Valditara non ha messo in campo. Le migliaia di persone che ieri sono scese in piazza lo hanno detto con chiarezza: la scuola pubblica ha bisogno di risorse, stabilità e rispetto, non di polemiche strumentali costruite sulla pelle di chi studia e insegna ogni giorno”.