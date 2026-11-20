I Fiorenzuola Bees tornano in campo per un nuovo e impegnativo appuntamento del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027. Sabato 21 novembre, alle ore 20.30, la formazione allenata da coach Marco Del Re sarà di scena al PalaFacchetti di Treviglio (BG), ospite della TAV Treviglio Brianza Basket nella sfida valida per la decima giornata del Girone A.

Una trasferta dal coefficiente di difficoltà elevato per i gialloblu, chiamati a dare continuità alla preziosa vittoria conquistata domenica scorsa al PalArquato contro la LTC Group Sangiorgese Basket. Un successo per 89-82 che ha permesso ai Bees di interrompere una serie di sconfitte particolarmente amare, arrivate dopo prestazioni combattute fino ai tempi supplementari contro Lumezzane e Capo d’Orlando.

Contro la Sangiorgese, Fiorenzuola ha mostrato importanti segnali di crescita, soprattutto nella metà campo offensiva, costruendo un vantaggio superiore ai venti punti prima di contenere il tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto. Protagonista della serata il capitano Andrea Ambrosetti, autore di 21 punti, ben supportato dai 16 di De Zardo, dai 15 di Tiberti e dagli 11 di Lui.

La terza vittoria stagionale, prima davanti al pubblico amico del PalArquato, ha consentito ai Bees di salire a quota 6 punti in classifica, rilanciando le ambizioni di una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter competere anche contro avversarie di alta classifica.

Dall’altra parte del parquet ci sarà una TAV Treviglio Brianza Basket desiderosa di riscatto. La formazione biancoverde, guidata in panchina da coach Giacomo Cardelli, arriva infatti dalla sconfitta esterna per 76-63 nel derby lombardo contro la SAE Scientifica Soevis Legnano, un risultato che ha interrotto la corsa dei trevigliesi e li ha visti raggiungere proprio dai Knights a quota 10 punti in graduatoria, con un bilancio di cinque vittorie e quattro sconfitte.

Nell’ultima uscita, Treviglio ha pagato soprattutto le difficoltà al tiro dalla lunga distanza e una percentuale poco efficace dalla lunetta, senza riuscire a completare la rimonta dopo essere scivolata in doppia cifra di svantaggio. Non sono bastati i 15 punti dello sloveno Muratović e i 10 di Borra per evitare la battuta d’arresto.

Il roster a disposizione di Cardelli presenta comunque qualità, esperienza e fisicità in tutti i reparti. Tra i riferimenti principali spiccano il talento offensivo di Alessandro Dore, la pericolosità perimetrale di Davide Reati e le qualità di Andrea Mazzucchelli nella gestione del gioco. Sotto canestro, la presenza di Jacopo Borra e Pietro Agostini garantisce centimetri ed esperienza, mentre Muratović rappresenta un’ulteriore soluzione offensiva capace di incidere nell’economia della partita.

Per Fiorenzuola sarà fondamentale affrontare la sfida con la giusta intensità fin dalla palla a due, limitando le palle perse e cercando di controllare il ritmo contro una formazione che, davanti al proprio pubblico, proverà a imporre fisicità e aggressività.

La squadra di coach Del Re dovrà ripartire dalle buone indicazioni emerse contro la Sangiorgese, cercando maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti e confermando i progressi nella distribuzione delle responsabilità offensive. Un aspetto particolarmente importante per un gruppo che, nonostante alcune difficoltà incontrate in questo avvio di stagione, ha dimostrato carattere e capacità di reagire anche nei momenti più complicati.

La sfida del PalaFacchetti rappresenta dunque un banco di prova significativo per i Bees, intenzionati a proseguire il proprio percorso di crescita e a cercare punti preziosi lontano da Castell’Arquato contro un’avversaria costruita per recitare un ruolo importante nel campionato.

La palla a due tra TAV Treviglio Brianza Basket e Fiorenzuola Bees è fissata per sabato 21 novembre 2026 alle ore 20.30 al PalaFacchetti di Treviglio (BG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.