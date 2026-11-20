Tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, una rosa quasi al completo e un avversario di spessore all’orizzonte. Il Piacenza si prepara a ospitare il Villa Valle al Garilli e mister Arnaldo Franzini predica continuità. «È un bel momento, ma sappiamo bene che non basta», ha sottolineato il tecnico biancorosso ai microfoni di Radio Sound. «Abbiamo intrapreso una strada e vogliamo continuare a percorrerla. Conosciamo le insidie che si nascondono dietro ogni partita, non ultima quella di domenica contro una squadra importante e forte. Dovremo disputare una gara all’altezza delle ultime prestazioni per riuscire ad avere la meglio».

Rotazioni e abbondanza

In Coppa, l’undici di Franzini è sceso in campo con una formazione quasi completamente diversa rispetto a quella schierata in campionato, ma tutti hanno risposto presente: «Significa che tutti stanno facendo bene. Abbiamo intrapreso questa strada già a inizio stagione. Adesso ci sono alcuni titolari che stanno giocando di più in campionato, ma sono situazioni che possono cambiare, come è successo nell’ultima partita prima della Coppa. Dipende anche dalla condizione dei giocatori, ma per fortuna adesso sembra che stiamo tutti bene, per cui comincio ad avere l’imbarazzo della scelta».

Per il tecnico, chi sta trovando meno spazio dovrà sfruttare al meglio gli allenamenti e i ritagli di gara in cui verrà chiamato in causa. Avere quasi tutta la rosa a disposizione, per di più galvanizzata dai risultati, aumenta la competitività interna e, di conseguenza, il livello delle prestazioni in partita.

Il capitolo portiere

Versari è rientrato, mentre Bruno sta facendo bene. Franzini, però, non si sbilancia: «Il ruolo del portiere è un capitolo un po’ delicato rispetto agli altri. Versari è stato fermo per oltre novanta giorni, quindi non possiamo buttarlo dentro adesso: aveva bisogno di disputare una partita ufficiale, l’ha fatta e l’ha fatta bene. Sappiamo che è un ottimo portiere, adesso vedremo partita per partita. Credo che, come è successo quest’anno, ci sarà spazio per tutti».

L’avversario

Massimo rispetto per il Villa Valle: «È una squadra che milita in questa categoria da anni, ha ottimi giovani e giocatori di esperienza e qualità. È una società ambiziosa, con elementi che stanno facendo bene. Hanno perso soltanto due partite in tutto il campionato, proprio come noi. Ripeto, è una squadra ostica e sarà una partita complicata, da affrontare con grande attenzione».

Un’occasione ghiotta per dare continuità ai risultati? Il mister preferisce concentrarsi sulla propria squadra: «Le occasioni ci sono tutte le domeniche. Non dobbiamo guardare gli altri, perché quando meno te l’aspetti può arrivare la sorpresa, positiva o negativa. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa: già da qualche partita offrivamo buone prestazioni. Sapevamo di dover migliorare nella continuità all’interno della gara, ma anche che, continuando così, sarebbero arrivati i risultati».

E quella contro il Villa Valle sarà una sfida ben diversa rispetto a quella di domenica scorsa: «Penso di sì, per le caratteristiche dell’avversario. Domenica scorsa ci aspettavamo una squadra offensiva, come era sempre stata, invece ci ha aspettato dietro, nella propria metà campo, e abbiamo giocato una partita diversa da quella che avevamo preparato. Credo che il Villa Valle verrà a giocarsela con le proprie armi: è subito dietro alle prime e può affrontare la partita con la mente serena. Lo farà sicuramente».

Infermeria

Franzini avrà a disposizione quasi tutta la rosa. Gli unici indisponibili saranno Barba, ormai sulla via del recupero, e Taugourdeau.

La conferenza pre-partita

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Mazzaglia, Poledri, Bassanini, Mustacchio, Raffini. All. Frazini.

13a giornata di campionato di serie D girone B

Domenica 22 novembre, ore 14:30

Piacenza – Villa Valle (diretta su Radio Sound fm 94.6)

Fiorenzuola – Ciserano (flash su Radio Sound fm 94.6)

Scanzorosciate – Chievo

Nibbiano – Leon

Brusaporto – Rovato

Caldiero – Pavonese

Milan Futuro – Tritium

Pro Palazzolo – Club Milano

Real Calepina – Virtus Verona

La classifica dopo 12 giornate

Chievo e Nibbiano 26; Piacenza 24; Milan Futuro 23; Leon e Caldiero 21; Villa Valle 18; Scanzorosciate e Pavonese 17; Virtus Verona e Pro Palazzolo 15; Real Calepina 13; Club Milano 11; Rovato, Ciserano e Brusaporto 10; Tritium 9; Fiorenzuola 6



