Natale ad Arte, un mese di eventi dal 7 dicembre al 6 gennaio 2026

Torna anche quest’anno Natale ad Arte, la rassegna natalizia promossa dal Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, giunta alla sua nona edizione.

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, un mese di eventi diffusi tra arte, musica, spiritualità e creatività accompagnerà il pubblico nel cuore delle festività, anticipato da due appuntamenti speciali di “Aspettando Natale ad Arte”.

Il primo, martedì 25 novembre alle ore 17:30 nel Salone degli Affreschi di Palazzo Vescovile, sarà dedicato alla presentazione del volume “Liber Magistri: un’enciclopedia del sapere medievale. Il Codice 65 della Cattedrale di Piacenza” (Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2025), a cura di Tiziano Fermi. Interverranno l’autore e Matteo Al Kalak dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per un dialogo sulla storia, i testi e l’apparato iconografico di un manoscritto che continua ad affascinare a otto secoli di distanza.

Il secondo appuntamento, domenica 30 novembre alle 15:30 al Museo Kronos, sarà dedicato ai più piccoli con “Un’avventura d’Avvento: ogni domenica un luogo sacro da scoprire, ogni finestra un’opera da ammirare”, laboratorio creativo e narrativo per bambini dai 6 ai 12 anni, ispirato ai tesori artistici e spirituali del territorio piacentino.

L’inaugurazione ufficiale di Natale ad Arte si terrà domenica 7 dicembre alle ore 16:00 nella Cattedrale di Piacenza con il concerto del Coro della Cattedrale, diretto da Elisa Dal Corso e accompagnato all’organo dal Maestro Federico Perotti, che aprirà la rassegna con un repertorio di canti sacri natalizi.

Tra le iniziative più suggestive, l’installazione partecipativa “Filo d’Oro” nella Cupola del Guercino, un’esperienza collettiva che invita i visitatori a intrecciare desideri e preghiere lungo un filo dorato sospeso a 27 metri d’altezza, e la mostra diffusa “Alla ricerca dei presepi nei luoghi segreti del Museo Kronos”, un percorso per famiglie alla scoperta di piccoli presepi artigianali nascosti nelle sale del museo.

Il programma

Il programma 2025–2026 include laboratori creativi come Una Santa Lucia alla svedese e Un po’ di Cattedrale sull’albero di Natale, incontri speciali come il workshop fotografico “La notte negli occhi” con Annamaria Belloni, e visite tematiche come “Il Natale alla piacentina” o il percorso sensoriale “A tavola con i Magi: sapori d’Oriente, profumi di Natale”, dedicato ai simboli e ai sapori del Natale.

Il nuovo anno si aprirà con la visita “Nuovo anno, nuovo corso: il tempo dell’uomo nel Medioevo”, un viaggio tra arte e storia per riscoprire la visione medievale del tempo e del lavoro, arricchita dal nuovo totem multimediale del Museo Kronos.

Per i bambini e le famiglie, torna anche il Cooltour Winter Camp (dal 29 dicembre al 2 gennaio), quattro giornate tra visite didattiche, giochi e laboratori.

Durante tutto il periodo natalizio sarà possibile vivere l’esperienza “Mirabili Prospettive”, che unisce in un unico biglietto la salita alla Cupola del Guercino in Cattedrale e a quella del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna: due capolavori affrescati unici nel panorama italiano.

La rassegna è promossa da Museo Kronos, Cattedrale di Piacenza e Parco Culturale Ecclesiale, con la collaborazione della cooperativa CoolTour, che cura la progettazione e l’organizzazione delle attività didattiche e degli eventi culturali.

Programma completo sul sito ufficiale.

