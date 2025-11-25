Giornata mondiale contro l’AIDS, il primo dicembre test gratuiti e punto informativo in piazzetta Mercanti

Il 1 dicembre il mondo si unisce, come ogni anno, per ricordare che l’Aids esiste ancora e che la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per contrastare la diffusione del virus. Anche Piacenza sarà in prima linea con un’iniziativa dedicata alla consapevolezza, alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’infezione da HIV.
Per l’occasione, lunedì 1 dicembre 2025, dalle 17.30 alle 21.30, in piazzetta Mercanti verrà allestito un punto informativo dove sarà possibile ricevere materiale divulgativo e approfondimenti sul tema. Sarà inoltre offerta la possibilità di effettuare un test rapido HIV, gratuito, riservato e senza necessità di prenotazione.
Gli operatori dell’Azienda Usl accoglieranno i cittadini interessati a informarsi, chiedere chiarimenti, approfondire dubbi o semplicemente confrontarsi con professionisti del settore. L’iniziativa vuole ricordare che prevenzione e diagnosi precoce non sono solo concetti clinici, ma scelte concrete che possono migliorare la qualità della vita, rendere i trattamenti più efficaci e garantire maggiore serenità nel futuro.
L’evento è promosso dall’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con Comune di Piacenza, 118, Croce Rossa, La Ricerca e Arcigay, confermando l’impegno per una sanità vicina, accessibile e capace di raggiungere le persone nei luoghi in cui vivono e si incontrano.