Nel furgone 500 chili di cavi di rame e attrezzi da scasso, bloccato e denunciato 32enne

I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, insieme ai colleghi di Lugagnano Val d’Arda, hanno bloccato un furgone e recuperato 500 kg di cavetteria in rame e attrezzatura da scasso.

Se ne andava a spasso per Fiorenzuola d’Arda con un furgone carico di cavetteria di rame. Ieri pomeriggio, 11 febbraio 2025 un giovane straniero di 32 anni, in Italia senza fissa dimora è stato denunciato per ricettazione e possesso di due coltelli a serramanico oltre che ad attrezzi atti allo scasso.

All’apertura del portellone posteriore i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno rinvenuto 500 kg di cavi in rame di cui il giovane conducente non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Indagini in corso per verificare se la cavetteria di rame fosse stata rubata da qualche impianto o azienda della provincia e sul proprietario del furgone.

Il mezzo, già lasciato in sosta in via Roma a Fiorenzuola d’Arda sin dalla notte precedente, era stato segnalato ai militari che hanno attenzionato la zona ed atteso sino a quando il giovane 32enne non è andato a riprenderselo. I carabinieri, dopo averlo identificato e perquisito, lo hanno denunciato per ricettazione ed hanno proceduto al sequestro del mezzo, degli attrezzi da scasso e dei due coltelli a serramanico che aveva addosso.

Sono stati avviati i primi accertamenti per chiarire la provenienza del materiale. E’ possibile che si tratti di un carico accumulato per giorni che il 32enne avrebbe portato successivamente in un posto sicuro per “spellare” o incendiare i cavi per estrarre il rame.