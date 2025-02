Spacciatore arrestato dalla polizia, addosso 26 grammi di cocaina e quasi mille euro in contanti

Prosegue l’attività di contrasto alla criminalità diffusa ed allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Il tutto attraverso mirati servizi volti sia alla prevenzione che alla repressione di tale fenomeno anche con equipaggi che operano in borghese.

Nella serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza hanno tratto in arresto un altro spacciatore di cocaina, attivo nella zona compresa tra via Dante e via Cella.

Dopo diversi servizi di pedinamento, nella serata di ieri, gli investigatori della Sezione Antidroga hanno fermato il sospetto mentre si aggirava in attesa di clienti.

Il soggetto è risultato essere un trentenne tunisino, in regola sul territorio nazionale, privo di precedenti specifici.

Perquisito, gli agenti hanno trovato, occultati sulla sua persona, e sequestrato numerosissime dosi di cocaina e tanto denaro.

In particolare, i poliziotti hanno sequestrato: 40 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso lordo totale di 26,24 grammi, e la somma di euro 945 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato veniva associato presso le celle di sicurezza della locale Questura in attesa del processo con rito di direttissima.

All’esito dell’udienza, la sua posizione sarà altresì vagliata dal locale Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.