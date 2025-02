Ricercato dopo una condanna per furti, 36enne rintracciato e arrestato a Piacenza

Durante il week end appena trascorso, le Volanti della Questura di Piacenza hanno effettuato numerosi controlli nelle aree sensibili della città.

Nella serata di sabato 8 febbraio, le Volanti hanno rintracciato in questo Capoluogo un trentaseienne marocchino, destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di condanna per reati contro il patrimonio commessi tra Piacenza e Pavia, per i quali deve scontare un anno e sei mesi di reclusione.

Il soggetto, senza fissa dimora, è stato condannato per un furto d’auto commesso nel pavese, quando era stato fermato a bordo del veicolo rubato in questa Provincia, e di un furto commesso a bordo di un veicolo posteggiato in via Vescovado a Piacenza, quando veniva fermato dalle Volanti seduto al posto di guida del veicolo, dopo che già si era impossessato di alcuni beni lasciati dal proprietario.

Privo di una fissa dimora, si era reso di fatto irreperibile alle ricerche delle forze dell’ordine.

Nel corso di un controllo avventori svolto dalle Volanti nella zona di via Calciati, ove spesso il soggetto era stato controllato in passato, gli operatori lo individuavano seduto all’interno del locale, procedendo quindi al suo arresto, e conducendolo in carcere al termine degli atti

L’Ufficio Immigrazione della Questura valuterà invece la posizione sul T.N. del soggetto, per adottare gli opportuni provvedimenti quando sarà scarcerato.