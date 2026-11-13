Nel villaggio di Natale in piazza Cavalli trova casa anche la solidarietà: spazio a cinque associazioni della città

Sono cinque le associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Piacenza per l’assegnazione di due “casette”, tra le tipiche strutture del mercatino di Natale in piazza Cavalli, destinate proprio alle iniziative di solidarietà. Le realtà coinvolte si alterneranno, in base alla disponibilità oraria dei rispettivi volontari, con un calendario di date già condivise.

“Progetto mondo” accoglierà i cittadini da sabato 21 a venerdì 27 novembre, da lunedì 30 novembre a venerdì 11 dicembre, da lunedì 14 a sabato 19 dicembre e, infine, da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre.

Avis sarà presente sabato 28 e domenica 29 novembre, mentre l’associazione Pandora parteciperà nei giorni di sabato 12, domenica 13 e domenica 20 dicembre.

Sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 novembre sarà la volta di Assofa, che riprenderà l’attività mercoledì 2, sabato 12, domenica 13 e mercoledì 23 dicembre. Infine, Africa Mission allestirà il proprio stand sabato 28 e domenica 29 novembre, nonché da sabato 5 a martedì 8 dicembre, per poi concludere sabato 19 e domenica 20 dicembre.