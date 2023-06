Nuoto – Quindici medaglie per la Vittorino da Feltre in Svizzera. Poker di Cornelli e Chiappini

Brillano anche oltre confine i colori biancorossi della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. La formazione allenata dallo staff tecnico composto da Emanuele Merisi, Gianni Ponzanibbio, Filippo Caprioli, Gianluca Parenzan, Samantha Pizzetti e Carola Cerutti si è infatti messa in luce, nei giorni scorsi, al Meeting del Verbano svoltosi in terra elvetica a Tenero, nel Canton Ticino.

Quindici, complessivamente, le medaglie conquistate dalla Vittorino da Feltre con quattro ori, sei argenti e cinque bronzi.

Le prove maschili

Nelle gare maschili si è messo in evidenza Giovanni Cornelli (cat. 13-14 anni), salito per due volte sul primo e due volte sul secondo gradino del podio. Cornelli ha infatti vinto la prova dei 100 dorso con il tempo di 1’02”,98, quella dei 200 dorso con l’eccezionale crono di 2’17”,90 infliggendo un distacco di oltre undici secondi alla medaglia d’argento.

Per il giovane nuotatore biancorosso anche i due secondi posti conquistati nei 200 stile libero (2’05”,03) e nei 400 stile libero (4’22”,03). Sempre in campo maschile da segnalare anche la doppietta di Leonardo Campolonghi (cat. 15-16 anni), che dopo essersi infilato al collo l’argento nei 100 dorso (1’06”,78 il suo tempo) ha fatto il bis anche nei 200 dorso terminando al secondo posto in 2’27”,00.

Le prove femminili

Nelle prove femminili, invece, copertina riservata a Giulia Chiappini, vincitrice di due ori, un argento e un bronzo. La giovane nuotatrice della Vittorino (cat. 13-14 anni) si è imposta nei 200 misti (2’40”,08) e nei 200 rana (2’54”,71), salendo poi sul secondo gradino del podio nei 100 rana (1’22”,61) e sul terzo nei 200 dorso (2’39”,12).

Doppietta di medaglie per Ludovica Bonini (cat. Over 17), con l’argento conquistato nei 100 rana (1’17”,22) e il bronzo vinto nei 200 rana (2’54”,68), ed anche per Alice Montavoci (Over 17) che ha conquistato il bronzo sia nei 200 farfalla (2’33”,05), sia nei 200 misti (2’36”,47). Medaglia di bronzo, infine, anche per Sara Griziotti (13-14 anni), salita sul terzo gradino del podio nella gara dei 200 rana (3’02”,98 il suo tempo).

