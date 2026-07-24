Seta investe 2,7 milioni di euro a Piacenza, acquistati 9 nuovi autobus a basso impatto ambientale

Il servizio di trasporto pubblico extraurbano di Piacenza migliora in efficienza, sostenibilità ambientale, sicurezza e comfort per gli utenti, grazie agli investimenti realizzati da SETA per rinnovare la flotta circolante sulle linee provinciali. L’azienda di trasporto pubblico ha infatti acquistato 9 nuovi autobus a basso impatto ambientale e dotati dei più moderni standard qualitativi disponibili per la categoria, che saranno assegnati ai depositi provinciali: già dalla prossima settimana sarà possibile vederli in servizio sulle linee della Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda.

Si tratta di mezzi di produzione italiana, marca Iveco modello Crossway NF CNG alimentati a metano compresso, lunghezza 12 metri, capaci di ospitare fino a 70 passeggeri (49 i posti a sedere), con postazione riservata ai diversamente abili e dotati di pedana idraulica di sollevamento per carrozzine. La classe di emissioni è Euro 6. Dispongono di: sistema di geolocalizzazione; impianto di climatizzazione/ricircolo dell’aria; impianto di videosorveglianza a 6 telecamere digitali controllabile da remoto e collegato con la centrale operativa di SETA; contapasseggeri; impianto automatico antincendio di tipo fogmaker a 3 sensori nel vano motore; sistema di diagnostica on board; black box di monitoraggio e registrazione parametri di esercizio. Per l’acquisto dei nove nuovi mezzi SETA ha stanziato un investimento complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, utilizzando risorse proprie per circa il 40% del totale e per la parte restante impiegando fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del PSNMS-Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

Con questo investimento SETA compie un ulteriore passo nel percorso di miglioramento degli standard qualitativi del servizio erogato nel bacino provinciale piacentino, nell’ottica di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed attrattivo. I nuovi mezzi extraurbani SETA sono stati presentati ufficialmente alla cittadinanza ed agli organi di stampa questa mattina a Nibbiano, alla presenza di Riccardo Roat (Amministratore delegato di SETA Spa), Franco Albertini (Sindaco di Alta Val Tidone e Vicepresidente della Provincia di Piacenza), Paolo Garetti (Amministratore unico di Tempi Agenzia) e Dario Meli (Consigliere di Amministrazione di SETA Spa in rappresentanza del territorio piacentino).

“Oggi presentiamo con viva soddisfazione un lotto di nuovi mezzi extraurbani – ha dichiarato Riccardo Roat – acquistati da SETA nell’ambito del Piano aziendale degli Investimenti. L’azienda è impegnata in un consistente programma economico-finanziario finalizzato al rinnovamento della flotta, un’azione prioritaria per la nostra gestione. Si tratta di mezzi di elevato standard ambientale e qualitativo, che verranno immediatamente messi in servizio e potranno così apportare un sensibile miglioramento al servizio offerto dalla nostra azienda nel territorio provinciale piacentino”.

Anche il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: “Sono molto contento di poter ospitare nel mio comune la presentazione dei nuovi mezzi a metano acquistati da SETA, che verranno impiegati sulle linee che collegano i territori piacentini di collina e di montagna: è un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità, che possono contrastare lo spopolamento solo se si investe per la continuità e la qualità dei servizi offerti al territorio”.

A nome di tempi Agenzia così si è espresso Paolo Garetti: “Questi mezzi di nuova concezione risulteranno sicuramente confortevoli sia per il personale viaggiante sia per gli utenti. Si tratta di autobus particolarmente adatti all’impiego sulle tratte a lunga percorrenza, ed inoltre hanno un impatto ambientale pressoché nullo ed il loro arrivo consentirà di accrescere ulteriormente ed ottimizzare l’impiego del distributore interno di metano che è stato realizzato nel deposito di SETA a Piacenza, ampliandone i vantaggi sia dal punto di vista ecologico sia economico. E’ un perfetto esempio di economia circolare: si ottimizzano le risorse impiegate, si fornisce un servizio migliore agli utenti, si accresce il comfort e la sicurezza di lavoratori e passeggeri”.

“E’ sempre un piacere poter presentare alla cittadinanza nuovi mezzi del trasporto pubblico – ha affermato Dario Meli – perché costituisce la realizzazione concreta delle decisioni che prendiamo ’sulla carta’ all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’azienda: vedere il risultato tangibile del lavoro svolto dà sempre soddisfazione. E la soddisfazione è ancora maggiore nel constatare che il nostro lavoro porta benefici e servizi utili alla popolazione piacentina, specialmente quella delle vallate per fare in modo che non si sentano dimenticati e possano contare su collegamenti sempre migliori con la pianura, il capoluogo ed i paesi limitrofi”.

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