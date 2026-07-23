Accusato di stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna, la Polizia arresta 27enne

La Squadra Mobile, in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza, ha tratto in arresto un cittadino straniero di anni 27, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori (stalking) e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, nelle ultime settimane, si è reso protagonista di svariati episodi, dalle aggressioni verbali e minacce, ad un successivo tentativo di intrusione in casa con conseguente danneggiamento della finestra, al tentativo di incendiare la casa della donna gettando all’interno della stessa nr. 2 bottiglie piene di benzina, fino alle minacce, provocazioni e pedinamenti posti in essere ,nei giorni 15 e 16 luglio nei confronti della ex partner e del suo nuovo compagno, presso una pizzeria del centro cittadino dove quest’ultimo lavora .

A seguito di tali fatti, è stato irrogato, d’ufficio, il provvedimento di ammonimento del Questore ai sensi dell’art.3 del d.l 93/2023, redatto dalla locale Divisione Anticrimine. Lo stesso provvedimento, notificato in data 18 luglio 2026 al cittadino straniero, è stato tempestivamente adottato, in attesa delle determinazioni poi assunte dall’autorità giudiziaria, invitandolo a tenere una condotta conforme a legge e a non porre in essere alcun comportamento aggressivo o violento nei confronti della donna, evitando così di creare in lei ulteriore turbamento, nonché stati di ansia o timore per la propria incolumità fisica.

L’indagato, rintracciato nella giornata odierna dagli operatori della Squadra Mobile, è stato associato presso la Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’A.G.

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