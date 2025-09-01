Prosegue nella zona di viale Dante la distribuzione dei nuovi contenitori per i rifiuti

A seguito della gara per la gestione dei rifiuti, l’impegno congiunto di Iren – risultata affidataria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Piacenza – con ATERSIR e Amministrazione Comunale è ora mirato a garantire una gestione ancor più efficace dei servizi ambientali, coinvolgendo attivamente tutti i cittadini in questo percorso a tutela dell’ecosistema.

Gli incaricati di Iren stanno passando presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegnare il nuovo materiale per la raccolta: sono identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Prosegue la distribuzione dei nuovi contenitori

A Piacenza, nella zona di viale Dante, prosegue la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Gli addetti incaricati di Iren spiegano nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente la quota di indifferenziato. Prende il via, così, una fase di sperimentazione in cui non ci saranno modifiche per gli utenti sulla tariffazione del servizio, ma tutti potranno familiarizzare con il cambiamento: i rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nel bidoncino grigio che sarà stato consegnato, da esporre solo quando è pieno.

Contestualmente, in conformità con la normativa europea che identifica il colore giallo per la plastica e il blu per la carta, verrà adeguato il colore del contenitore per la raccolta differenziata a domicilio della carta: il contenitore giallo verrà sostituito con uno blu. Restano invariati, per il momento, i contenitori stradali identificabili ancora con il colore blu destinati al conferimento di plastica e barattolame che in futuro verranno gradualmente sostituiti con quelli di colore giallo.

Nulla cambia, invece, per i colori delle altre tipologie di contenitori:

grigio per l’indifferenziato;

marrone per gli scarti alimentari e organici;

verde per il vetro.

Informazioni

Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti al domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente temporaneo ubicato in via Damiani presso il parcheggio della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes nelle seguenti date ed orari:

Lunedì 8, 15, 22 settembre 14.00/18.00

Giovedì 11, 18, 25 settembre 9.00/13.00

Sabato 13, 20, 27 settembre 9.00/13.00 – 14.00/18.00

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione anche l’EcoSportello di via Pietro Cella 1/1-A (da lunedì a venerdì 8.30 – 13.30 e 14,30 – 17,30, sabato 08.30 – 12.30). Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

