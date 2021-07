Nuovi fiduciari del CONI Point Piacenza: venerdì la presentazione

È diventata formalmente operativa la nuova squadra del CONI Point Piacenza per il quadriennio olimpico 2021-2024. Squadra che, oltre al Delegato provinciale Robert Gionelli, vede la presenza di quattro Fiduciari che saranno i referenti dei Comuni, degli Enti Locali e delle Associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Piacenza, sulla base di una ripartizione territoriale che, come da consuetudine, è incardinata sulle quattro principali vallate piacentine. Val Nure, Val Trebbia, Val d’Arda e Val Tidone.

I quattro nuovi Fiduciari del CONI Point Piacenza saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 23 luglio alle ore 11 presso Metronotte Piacenza (in Via Caorsana, 32).