Giornata dell’economia piacentina, il 25 maggio la presentazione del report 2026 al PalabancaEventi

Si rinnova lunedì 25 maggio l’appuntamento con la “Giornata dell’economia piacentina” nel corso della quale sarà presentato il Report 2026 sul sistema economico del nostro territorio. L’incontro si terrà, a partire dalle 17, nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini. Questo il programma: interventi di saluto di Domenico Capra, vicepresidente della Banca di Piacenza e di Filippo Cella, vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia; relazioni di Guido Caselli, direttore dell’Ufficio studi Unioncamere Emilia Romagna e di Paolo Rizzi-Lorenzo Turci del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza; la voce delle imprese sarà affidata a Marialuisa Contardi, presidente Unicoop e Maria Angela Spezia, amministratore delegato di Eco Packaging.

La Giornata dell’economia era tornata quattro anni fa – dopo un lungo periodo di interruzione – per iniziativa della Banca di Piacenza e dell’Università Cattolica, che hanno coinvolto la Camera di Commercio (ora Camera di Commercio dell’Emilia), con specifico riferimento all’evento finale di maggio, durante il quale si presenta appunto il Report annuale sul sistema economico piacentino curato dal Laboratorio di Economia Locale-LEL sotto la responsabilità scientifica del prof. Rizzi.

Al termine dell’incontro, ai partecipanti verrà consegnata copia del Report 2026.

Ingresso libero con prenotazione: prenotazionieventi@bancadipiacenza.it.

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