Nuovo ospedale: “Mantenendo l’area 6 il cantiere sarebbe già iniziato, e invece ora dobbiamo sperare in 160 milioni dai privati”

“Già dal 2022 i cittadini abitanti nel quartiere La Madonnina hanno manifestato la loro preoccupazione per l’intenzione di erigere il futuro ospedale nell’area 5 anziché nell’area 6, come precedentemente deciso prima dell’insediamento della nuova Giunta Comunale”. Lo scrive in una nota il Comitato “No Ospedale in Area 5”.

La nota del comitato “No Ospedale in Area 5”

Raccogliemmo in pochi giorni circa seicento firme, chiedendo un incontro con la dr.ssa Tarasconi per avere chiarimenti a riguardo di questo cambio di destinazione. L’incontro avvenne in Municipio nel mese di marzo 2023, dopo vari solleciti, ma non fugò alcuno dei nostri timori e perplessità, quali viabilità totalmente compromessa arrivando da qualsiasi zona della provincia, notevole peggioramento dell’inquinamento ambientale ed acustico, ripetizione degli stessi errori fatti con il “vecchio” ospedale, ridotta espandibilità e ritardi nella realizzazione dell’opera. A tutto questo, con i nuovi sviluppi sulla vicenda si scopre che, visti i ritardi da noi preventivati, è andato perso il finanziamento già deliberato dalla Regione di 226 milioni di euro e quindi si chiede un intervento dei privati per ben 160 milioni di euro (oltre il 50% del valore totale).

Qui ci sorge qualche domanda: è già presente un finanziatore privato? Bisogna perdere altro tempo per cercarlo e valutarne le offerte? Quale sarà il canone da versare annualmente a questo eventuale investitore?

Ad oggi se questa giunta e l’ASL – sotto la guida della dr.ssa Bardasi – avessero dato continuità al lavoro svolto dalla gestione precedente, proseguendo quindi con l’Area 6, il cantiere per la costruzione del nuovo ospedale sarebbe già iniziato; invece vediamo solo una grossa perdita di tempo, denaro e probabilmente la svendita dell’unico ospedale di Piacenza alla sanità privata.