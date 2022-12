Il nuovo segretario provinciale della Lega Luca Zandonella: “Lavorare assieme per essere operativi e attrattivi sul territorio” – AUDIO

Il nuovo segretario provinciale della Lega Luca Zandonella ha parlato a Radio Sound degli obiettivi del suo mandato. L’ex Assessore della Giunta Barbieri, attualmente Consigliere Comunale, è stato eletto con 88 voti a favore succedendo al sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli.

Dovremo lavorare di squadra – commenta Zandonella – per cercare di far tornare la Lega operativa e attrattiva su tutto il territorio provinciale. In particolare mi piacerebbe organizzare mese dopo mese, una serie di eventi sia formativi che informativi. Intendo appuntamenti per valorizzare il lavoro di tutti gli eletti della Lega piacentina, ma anche per formare la dirigenza del futuro. Ovviamente eventi che saranno aperti a tutta la cittadinanza.

E’ importante che la politica ritorni nuovamente in mezzo alla gente

E’ fondamentale! Perché solo in questo modo si capiscono bene le esigenze e i bisogni di tutti i cittadini. Infatti quando si sta in mezzo alla gente si comprende direttamente dalla voce dei cittadini quello che va e quello che non va. In questo modo si può cercare di realizzare una serie di attività concrete per cercare di andare incontro alle loro esigenze. Se non si parte dall’ascolto dei cittadini si perde già in partenza.

AUDIO intervista al nuovo segretario provinciale della Lega Luca Zandonella