Open Day scuole primarie, sul sito del Comune una pagina dedicata

Da oggi, sul sito www.comune.piacenza.it/openday è possibile consultare il calendario delle giornate aperte al pubblico in cui le scuole primarie della città si presentano alle famiglie, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026.

Questo il calendario completo, per ogni istituto, ricordando che le scuole Pezzani e XXV Aprile del 7° Circolo, così come Taverna, De Gasperi, Giordani e Sant’Antonio (3° Circolo) saranno visitabili già sabato 29 novembre.

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO

Le scuole primarie Alberoni, Mazzini, San Lazzaro e Mucinasso apriranno le porte

• Sabato 10 gennaio 2026 dalle 9 alle 12.

Visite e presentazione scuola: per partecipare è necessario prendere appuntamento contattando i singoli plessi. Numero di segreteria del Circolo: 0523-326840.

Le scuole dell’infanzia del Circolo (Alberoni, Mazzini, Gerbido, Borghetto) osserveranno l’Open Day nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2025, su prenotazione: per info e contatti contattare la segreteria del Circolo.

QUARTO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola Primaria “De Amicis”

• Martedì 9 dicembre

• Ore 14:00 – 15:00: gruppi di alunni delle classi quinte accompagneranno i visitatori nella scuola.

• Ore 16:30: in Aula Magna, la referente di plesso presenterà l’offerta formativa.

Scuola Primaria “Due Giugno”

• Martedì 9 dicembre 2025

• Ore 11:00 e 14:30: visite guidate con alunni delle classi quinte (due turni).

• Ore 16:30: incontro con la referente di plesso per illustrazione dell’offerta formativa.

Scuola Primaria “Caduti sul Lavoro”

• Sabato 13 dicembre – Ore 09:00

Accoglienza dei genitori a cura degli alunni rappresentanti del Consiglio di Circolo dei Bambini, a seguire presentazione dell’offerta formativa a cura della referente di plesso.

Scuole dell’Infanzia Aldo Moro – Farnesiana – Rodari – Due Giugno

• Martedì 13 gennaio – Ore 16:30-18:00

Open day con accesso libero senza prenotazione.

Info: www.4circolopc.edu.it – Tel. 0523 593254

TERZO CIRCOLO DIDATTICO

Scuole Primarie De Gasperi – Giordani – Sant’Antonio – Taverna

• Sabato 29 novembre – Ore 10:00-12:00

Visite guidate con docenti di plesso e alunni delle classi quinte. La visita non necessita di prenotazione

Disponibile anche un tour virtuale tramite materiali pubblicati sul sito dell’Istituto.

Presentazione corsi Trinity A.S. 2025-26

• Nella stessa mattinata del 29 novembre.

Scuole dell’Infanzia Taverna e De Gasperi

• Dall’8 gennaio per 15 giorni

Visite su prenotazione dalle 10:30 alle 11:30.

Prenotazioni:

• Plesso Taverna: 0523 320338 – referente: Patrizia Parmigiani

• Plesso De Gasperi: 0523 482821 – referente: Claudia Davoli

Info e tour virtuale: pcterzocircolo.edu.it – 0523.320734

SETTIMO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola Primaria “Renzo Pezzani”

• Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30

Scuola Primaria “Borgotrebbia – XXV Aprile”

• Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30

Scuole dell’Infanzia “F.lli Grimm” (Borgotrebbia) e “Andersen” (Pittolo)

• Sabato 14 gennaio – Ore 10:15-11:15

Info: www.7circolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 453812

QUINTO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola dell’Infanzia “Collodi”

• Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00-18:00

Scuola dell’Infanzia “Dante”

• Mercoledì 17 dicembre – Ore 17:00-18:00

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

• Martedì 16 dicembre – Ore 15:00-16:30

Info: www.quintocircolopc.edu.it – Tel. 0523 458225

OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO

Scuole Primarie Don Minzoni e Carella

• Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00

Scuole dell’Infanzia – Calendario Open Day

• Barbattini: Giovedì 18 dicembre – Ore 16:30-17:30

• Besurica: Giovedì 11 dicembre – Ore 16:30-17:30

• Carella: Mercoledì 17 dicembre – Ore 16:30-17:30

• Cervini: Mercoledì 10 dicembre – Ore 16:30-17:30

• Don Minzoni: Venerdì 5 dicembre – Ore 16:30-17:30

Info: www.ottavocircolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 455317

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy