Open Day scuole primarie, sul sito del Comune una pagina dedicata

Da oggi, sul sito www.comune.piacenza.it/openday è possibile consultare il calendario delle giornate aperte al pubblico in cui le scuole primarie della città si presentano alle famiglie, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026.
Questo il calendario completo, per ogni istituto, ricordando che le scuole Pezzani e XXV Aprile del 7° Circolo, così come Taverna, De Gasperi, Giordani e Sant’Antonio (3° Circolo) saranno visitabili già sabato 29 novembre.
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
Le scuole primarie Alberoni, Mazzini, San Lazzaro e Mucinasso apriranno le porte
• Sabato 10 gennaio 2026 dalle 9 alle 12.
Visite e presentazione scuola: per partecipare è necessario prendere appuntamento contattando i singoli plessi. Numero di segreteria del Circolo: 0523-326840.
Le scuole dell’infanzia del Circolo (Alberoni, Mazzini, Gerbido, Borghetto) osserveranno l’Open Day nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2025, su prenotazione: per info e contatti contattare la segreteria del Circolo.
QUARTO CIRCOLO DIDATTICO
Scuola Primaria “De Amicis”
• Martedì 9 dicembre
• Ore 14:00 – 15:00: gruppi di alunni delle classi quinte accompagneranno i visitatori nella scuola.
• Ore 16:30: in Aula Magna, la referente di plesso presenterà l’offerta formativa.
Scuola Primaria “Due Giugno”
• Martedì 9 dicembre 2025
• Ore 11:00 e 14:30: visite guidate con alunni delle classi quinte (due turni).
• Ore 16:30: incontro con la referente di plesso per illustrazione dell’offerta formativa.
Scuola Primaria “Caduti sul Lavoro”
• Sabato 13 dicembre – Ore 09:00
Accoglienza dei genitori a cura degli alunni rappresentanti del Consiglio di Circolo dei Bambini, a seguire presentazione dell’offerta formativa a cura della referente di plesso.
Scuole dell’Infanzia Aldo Moro – Farnesiana – Rodari – Due Giugno
• Martedì 13 gennaio – Ore 16:30-18:00
Open day con accesso libero senza prenotazione.
Info: www.4circolopc.edu.it – Tel. 0523 593254
TERZO CIRCOLO DIDATTICO
Scuole Primarie De Gasperi – Giordani – Sant’Antonio – Taverna
• Sabato 29 novembre – Ore 10:00-12:00
Visite guidate con docenti di plesso e alunni delle classi quinte. La visita non necessita di prenotazione
Disponibile anche un tour virtuale tramite materiali pubblicati sul sito dell’Istituto.
Presentazione corsi Trinity A.S. 2025-26
• Nella stessa mattinata del 29 novembre.
Scuole dell’Infanzia Taverna e De Gasperi
• Dall’8 gennaio per 15 giorni
Visite su prenotazione dalle 10:30 alle 11:30.
Prenotazioni:
• Plesso Taverna: 0523 320338 – referente: Patrizia Parmigiani
• Plesso De Gasperi: 0523 482821 – referente: Claudia Davoli
Info e tour virtuale: pcterzocircolo.edu.it – 0523.320734
SETTIMO CIRCOLO DIDATTICO
Scuola Primaria “Renzo Pezzani”
• Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30
Scuola Primaria “Borgotrebbia – XXV Aprile”
• Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30
Scuole dell’Infanzia “F.lli Grimm” (Borgotrebbia) e “Andersen” (Pittolo)
• Sabato 14 gennaio – Ore 10:15-11:15
Info: www.7circolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 453812
QUINTO CIRCOLO DIDATTICO
Scuola dell’Infanzia “Collodi”
• Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00-18:00
Scuola dell’Infanzia “Dante”
• Mercoledì 17 dicembre – Ore 17:00-18:00
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”
• Martedì 16 dicembre – Ore 15:00-16:30
Info: www.quintocircolopc.edu.it – Tel. 0523 458225
OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO
Scuole Primarie Don Minzoni e Carella
• Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00
Scuole dell’Infanzia – Calendario Open Day
• Barbattini: Giovedì 18 dicembre – Ore 16:30-17:30
• Besurica: Giovedì 11 dicembre – Ore 16:30-17:30
• Carella: Mercoledì 17 dicembre – Ore 16:30-17:30
• Cervini: Mercoledì 10 dicembre – Ore 16:30-17:30
• Don Minzoni: Venerdì 5 dicembre – Ore 16:30-17:30
Info: www.ottavocircolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 455317