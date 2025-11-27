Open Day scuole primarie, sul sito del Comune una pagina dedicata

27 Novembre 2025 Redazione FG Attualità
Pre e post scuola, la Giunta di Piacenza conferma il sostegno
Foto di repertorio
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Da oggi, sul sito www.comune.piacenza.it/openday è possibile consultare il calendario delle giornate aperte al pubblico in cui le scuole primarie della città si presentano alle famiglie, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026.

Questo il calendario completo, per ogni istituto, ricordando che le scuole Pezzani e XXV Aprile del 7° Circolo, così come Taverna, De Gasperi, Giordani e Sant’Antonio (3° Circolo) saranno visitabili già sabato 29 novembre.

 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO

Le scuole primarie Alberoni, Mazzini, San Lazzaro e Mucinasso apriranno le porte

•    Sabato 10 gennaio 2026 dalle 9 alle 12.
Visite e presentazione scuola: per partecipare è necessario prendere appuntamento contattando i singoli plessi. Numero di segreteria del Circolo: 0523-326840.

Le scuole dell’infanzia del Circolo (Alberoni, Mazzini, Gerbido, Borghetto) osserveranno l’Open Day nella settimana dal 15 al 19 dicembre 2025, su prenotazione: per info e contatti contattare la segreteria del Circolo.

 

QUARTO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola Primaria “De Amicis”

•    Martedì 9 dicembre

•    Ore 14:00 – 15:00: gruppi di alunni delle classi quinte accompagneranno i visitatori nella scuola.

•    Ore 16:30: in Aula Magna, la referente di plesso presenterà l’offerta formativa.

Scuola Primaria “Due Giugno”

•    Martedì 9 dicembre 2025

•    Ore 11:00 e 14:30: visite guidate con alunni delle classi quinte (due turni).

•    Ore 16:30: incontro con la referente di plesso per illustrazione dell’offerta formativa.

Scuola Primaria “Caduti sul Lavoro”

•    Sabato 13 dicembre – Ore 09:00
Accoglienza dei genitori a cura degli alunni rappresentanti del Consiglio di Circolo dei Bambini, a seguire presentazione dell’offerta formativa a cura della referente di plesso.

Scuole dell’Infanzia Aldo Moro – Farnesiana – Rodari – Due Giugno

•    Martedì 13 gennaio – Ore 16:30-18:00
Open day con accesso libero senza prenotazione.

Info: www.4circolopc.edu.it – Tel. 0523 593254

 

TERZO CIRCOLO DIDATTICO

Scuole Primarie De Gasperi – Giordani – Sant’Antonio – Taverna

•    Sabato 29 novembre – Ore 10:00-12:00
Visite guidate con docenti di plesso e alunni delle classi quinte. La visita non necessita di prenotazione
Disponibile anche un tour virtuale tramite materiali pubblicati sul sito dell’Istituto.

Presentazione corsi Trinity A.S. 2025-26

•    Nella stessa mattinata del 29 novembre.

 

Scuole dell’Infanzia Taverna e De Gasperi

•    Dall’8 gennaio per 15 giorni
Visite su prenotazione dalle 10:30 alle 11:30.

Prenotazioni:

•    Plesso Taverna: 0523 320338 – referente: Patrizia Parmigiani

•    Plesso De Gasperi: 0523 482821 – referente: Claudia Davoli

Info e tour virtuale: pcterzocircolo.edu.it – 0523.320734

SETTIMO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola Primaria “Renzo Pezzani”

•    Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30

Scuola Primaria “Borgotrebbia – XXV Aprile”

•    Sabato 29 novembre – Ore 09:30-11:30

Scuole dell’Infanzia “F.lli Grimm” (Borgotrebbia) e “Andersen” (Pittolo)

•    Sabato 14 gennaio – Ore 10:15-11:15

Info: www.7circolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 453812

QUINTO CIRCOLO DIDATTICO

Scuola dell’Infanzia “Collodi”

•    Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00-18:00

Scuola dell’Infanzia “Dante”

•    Mercoledì 17 dicembre – Ore 17:00-18:00

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

•    Martedì 16 dicembre – Ore 15:00-16:30

Info: www.quintocircolopc.edu.it – Tel. 0523 458225

 

OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO

Scuole Primarie Don Minzoni e Carella

•    Lunedì 15 dicembre – Ore 17:00

Scuole dell’Infanzia – Calendario Open Day

•    Barbattini: Giovedì 18 dicembre – Ore 16:30-17:30

•    Besurica: Giovedì 11 dicembre – Ore 16:30-17:30

•    Carella: Mercoledì 17 dicembre – Ore 16:30-17:30

•    Cervini: Mercoledì 10 dicembre – Ore 16:30-17:30

•    Don Minzoni: Venerdì 5 dicembre – Ore 16:30-17:30

Info: www.ottavocircolopiacenza.edu.it – Tel. 0523 455317

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank