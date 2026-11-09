Tariffa puntuale in arrivo nel 2027, a Gossolengo un incontro pubblico l’11 novembre

9 Novembre 2026 Redazione FG Attualità

Il 11 novembre 2026, alle ore 21, la Biblioteca comunale di Gossolengo, in via Soprani 34, ospiterà un incontro pubblico dedicato all’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, prevista per il 2027.

Cap Service NovDic26

Durante l’incontro verranno illustrate le novità riguardanti la raccolta differenziata e il nuovo sistema tariffario, che collegherà parte del costo del servizio alla quantità di rifiuti conferiti.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, ha l’obiettivo di informare la comunità sui cambiamenti previsti nella gestione dei rifiuti, chiarendo il funzionamento della nuova tariffa e le modalità della sua applicazione.

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