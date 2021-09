L’Ordine Costantiniano in San Dalmazio per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce

In occasione dell’annuale ricorrenza della festa dell’Esaltazione della Santa Croce, una delle più importanti dell’anno liturgico per il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, i Cavalieri della Delegazione di Piacenza si sono riuniti presso la chiesa di San Dalmazio in via Bernardino Mandelli a Piacenza. La funzione liturgica è stata presieduta da don Stefano Antonelli, Priore Vicario dell’Ordine Costantiniano, assistito da don Marco Forni, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico dell’Ordine.

Nel corso della celebrazione eucaristica, a cui hanno preso parte, oltre ai numerosi Cavalieri piacentini, anche rappresentanti dell’Ordine Costantiniano Delegazione della Calabria, è stata data lettura della missiva del Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, con la quale ha voluto salutare tutti gli intervenuti, con una riflessione spirituale in occasione della festa dell’Esaltazione della Sacra Croce.

Al termine della funzione religiosa, don Marco Forni ha letto la preghiera del Cavaliere, momento di raccoglimento e di riflessione per i Cavalieri dell’Ordine.

La Delegazione Costantiniana piacentina ha recentemente accolto due nuovi Cavalieri Ufficiali: il Colonnello Federico Collina, Comandante del II Reggimento Pontieri, e il Tenente Colonnello Massimo Moreni, Aiutante Maggiore del Reggimento.

Importanti ingressi che vanno a consolidare sempre più gli ottimi rapporti tra la struttura centenaria del Genio Pontieri (con sede a Piacenza sin dal 1883) e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

A fine luglio, la Delegazione Emilia Romagna dell’Ordine Costantiniano è stata invitata a partecipare presso l’Accademia Militare di Modena alla cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2020/2021. I Cavalieri dell’Ordine sono stati ricevuti dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, Grande Ufficiale dell’Ordine Costantiniano, e dal Generale di Divisione Rodolfo Sganga, Comandante dell’Accademia Militare. Su mandato di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano, il Cavaliere Commendatore di Grazia Corrado Sforza Fogliani, Delegato per l’Emilia Romagna, ha consegnato a cinque allievi particolarmente meritevoli, le medaglie di benemerenza dell’Ordine. L’avvocato Sforza Fogliani era accompagnato, oltre che dal Delegato Vicario Cavaliere Pietro Coppelli, dal Cavaliere di Gran Croce Ilario Pagani, Rappresentante per le città di Modena e Reggio Emilia.