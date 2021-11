Pallavolo SangioPode, prima vittoria in campionato della Prefabbricati Valtidone

Primo successo stagionale della SangioPode nei tornei regionali. Nayara Sudario e compagne superano tra le muara amiche della palestra comunale di Podenzano il Cus Parma

Gara sempre tenuta in mano dalla Prefabbricati Valtidone SangioPode, come si nota dai parziali che senza commettere troppi errori ha conquistato in mano l’intera posta in palio. “La gara è stata controllata abbastanza bene ad esclusione nella parte finale del secondo set. Dove il Cus Parma è riuscita ad infilare una serie di punti che ci ha messo in difficoltà. Per il resto la squadra ha dimostrato la giusta attenzione” commenta coach Danilo Del Monte.

Nel prossimo turno le albicelesti giocheranno in trasferta a Borgonovo Valtidone (venerdì 12 novembre, ore 21.15) per cercare di dare continuità ai risultati, in uno dei tanti Derby piacentini della stagione.

Prefabbricati Valtidone Pallavolo SangioPode-Cus Parma 3-0

(25-15, 25-19, 25-18)