Commercio e terziario, Marco Pascai nuovo segretario della Filcams CGIL

Marco Pascai, 48 anni, è il nuovo segretario generale della Filcams CGIL di Piacenza, la categoria che organizza le lavoratrici e i lavoratori del commercio, turismo, servizi e terziario, oggi tra i settori più estesi e in continua crescita nel lavoro privato.

Pascai succede a Elisa Barbieri, che assumerà il ruolo di responsabile dell’Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro di Piacenza.

L’assemblea generale di categoria ha inoltre eletto la nuova segreteria che affiancherà il segretario generale nel lavoro di rappresentanza e tutela: entrano Rossella Vommaro ed è confermata la squadra composta da Roberto Troni, Beatrice Moia e Gabriella Taranto.

Ai lavori hanno partecipato anche il segretario generale Filcams Emilia-Romagna Emiliano Sgargi e il segretario generale della CGIL di Piacenza Ivo Bussacchini.

Nel suo intervento programmatico Pascai ha sottolineato come «tutte le vertenze siano importanti: quelle piccole, che coinvolgono magari poche lavoratrici in appalto, e quelle grandi che riguardano aziende strutturate. Il nostro compito è non lasciare indietro nessuno».

La Filcams CGIL di Piacenza ribadisce il proprio impegno a partire dai valori della Resistenza e della Costituzione, che pongono al centro la dignità del lavoro.

In un contesto segnato da precarietà, appalti, frammentazione dei diritti e fenomeni come la violenza di genere, la contrattazione collettiva resta lo strumento principale di tutela salariale e normativa.

Il metodo dell’azione sindacale resta fondato su prudenza nell’analisi e audacia nelle rivendicazioni, rafforzando rappresentanza, partecipazione e presenza nei luoghi di lavoro. La formazione e il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori sono considerati elementi essenziali per il futuro del sindacato, così come il contrasto a ogni forma di discriminazione.

Pascai è iscritto alla CGIL da sempre. Entra in categoria nel 2016. Ha iniziato il proprio percorso come delegato nel settore del commercio, diventando rappresentante sindacale unitario e venendo rieletto per tre mandati prima dell’ingresso in categoria. Ha maturato la propria esperienza lavorativa nel sistema cooperativo, da Campagnolo Commercio a Coop Nord Est a Coop Alleanza3.0.

