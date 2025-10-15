Pastiglie ritrovate a terra nel cortile di una scuola materna, indagini in corso

Un rinvenimento ha suscitato preoccupazione tra i genitori dei bambini della scuola materna Besurica. Nel cortile della struttura, infatti, sono state trovate, disperse sul pavimento, alcune pastiglie.
Secondo le prime ricostruzioni, le pastiglie sarebbero state rinvenute in più punti dell’area verde, in particolare nei pressi della siepe che delimita il perimetro esterno della scuola.
Le autorità stanno ora cercando di chiarire la natura delle sostanze e la dinamica dell’accaduto: in particolare la polizia ha avviato le indagini del caso.