Percorso ciclopedonale “Canale del Mulino” a Fiorenzuola, inaugurazione il 21 ottobre

Sarà inaugurato sabato 21 ottobre, con una Cerimonia ufficiale che avrà luogo dalle 10.30 con ritrovo dei partecipanti all’altezza della piazzetta della frazione di Baselica Duce, sulla strada provinciale 46, il percorso ciclopedonale “Canale del Mulino”, situato tra i centri abitati di Fiorenzuola d’Arda e Baselica Duce: l’opera è stata realizzata dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, con il cofinanziamento della Provincia di Piacenza e la collaborazione a titolo progettuale del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

IL PERCORSO DELLA PISTA CICLOPEDONALE

Il percorso si snoda lungo il Canale del Mulino, con partenze rispettivamente all’altezza del cimitero del capoluogo comunale e della stessa piazzetta di Baselica Duce, per una lunghezza di circa due chilometri e 730 metri ed una larghezza della pista di due metri e mezzo: sulla pista si trovano due ponti ciclopedonali per l’attraversamento dello stesso canale che dà il nome al percorso.

IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’OPERA

I lavori sono stati finanziati per 200 mila euro da risorse della Provincia di Piacenza, mentre l’importo restante è stato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda. In particolare, l’iniziale progetto esecutivo per la realizzazione del percorso prevedeva un quadro economico complessivo pari a 550 mila euro: le disposizioni normative approvate per l’aggiornamento dei prezzi in edilizia hanno quindi portato ad un adeguamento dei prezzi utilizzati per il computo metrico e conseguentemente del quadro economico, così che il Consorzio di Bonifica di Piacenza, redattore del Progetto esecutivo, ha previsto un aumento dell’importo complessivo del 20%, sino alla cifra totale di poco più di 632 mila euro. Il progetto ha quindi subìto alcune modifiche in corso d’opera, legate in particolare all’esecuzione di un necessario intervento di messa in sicurezza complessiva della pista da parte dei tecnici del Consorzio di Bonifica, e dall’esigenza di illuminare il percorso ciclopedonale, che ha comportato la necessità di introdurre un apparato costituito da settanta nuovi pali con corpi illuminanti a led, in conformità ai nuovi Criteri ambientali minimi: grazie a questi dispositivi sarà possibile percorrere la pista in sicurezza anche durante le ore serali.

“L’inaugurazione dell’opera segnerà un momento di assoluta importanza per le popolazioni di Fiorenzuola d’Arda e Baselica Duce, che attendevano da trent’anni la realizzazione della pista ciclopedonale, e per l’intero territorio piacentino”, hanno commentato con soddisfazione il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; l’Assessore comunale ai lavori pubblici, Massimiliano Morganti, e l’Assessore all’urbanistica ed alla viabilità, Franco Brauner. “La realizzazione del percorso ciclopedonale “Canale del Mulino” è infatti un’opera fortemente attesa dalle Comunità di Fiorenzuola d’Arda e Baselica Duce, sia sul tema della sicurezza a favore dei numerosi pedoni e ciclisti che quotidianamente percorrono il tratto di strada provinciale 46 tra Fiorenzuola d’Arda e Besenzone; sia per quanto concerne il benessere ambientale, dal momento in cui il movimento pedonale e l’utilizzo delle biciclette potranno garantire la riduzione di emissioni inquinanti su tutto il territorio, a beneficio dell’intera popolazione di Fiorenzuola d’Arda e dei Comuni limitrofi”.