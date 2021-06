Perde il controllo della moto, 58enne trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma.

Nel primo pomeriggio di martedì 16 il Soccorso Alpino è intervenuto tra le frazioni di Barche e Rosso, nel comune di Coli. Un uomo residente a Milano, 58 anni, so trovava insieme ad alcuni amici in sella alla propria moto enduro per un’escursione sulle carraie del posto quando è stato disarcionato dal proprio mezzo urtando violentemente val suolo.

Gli amici, accorsi per sincerarsi delle condizioni di salute, lo hanno trasportato fino alla strada asfaltata e quindi chiamato i soccorsi.

Sul posto sono così arrivati, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, anche EliPavullo, Vigili del Fuoco, ambulanza di Marsaglia e auto infermieristica di Farini, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Dopo essere stato spinalizzato e assicurato alla barella, lo sfortunato motociclista è stato affidato a EliPavullo che lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con un trauma toracico.