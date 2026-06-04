Travolto dal proprio trattore tra i campi di Carpaneto, muore un uomo di 74 anni

Tragedia nella giornata di martedì 3 giugno nelle campagne di Valle di Segola, nel territorio di Carpaneto, dove un uomo di 74 anni, Luigi Mantovani, ha perso la vita in un incidente agricolo.

A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha notato il pensionato riverso a terra sotto il proprio trattore e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. Tra le ipotesi, quella che il 74enne possa essere stato accidentalmente investito dal mezzo agricolo durante alcune operazioni nei campi, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire con precisione quanto avvenuto.

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